للحامل: حركات وأطعمة ومشروبات وأماكن عليك تجنبها للحفاظ على نمو الجنين

حركات عليك تجنبها أثناء الحمل:

توقفي عما يسبب لك الإجهاد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 08:11 صباحاً - مهمة المرأة خلال أشهر حملها أن تهتم بصحتها وصحة الجنين على نحو أكثر حذراً، وذلك لتفادي أي مخاطر يمكن أن تؤثر على حملها أو على نمو الجنين وتطوره، لذلك ينصح بأن تتجنب المرأة الحامل بعض الأمور التي يمكن أن تلحق الضرر بها وبالجنين؛ وذلك بالحذر والانتباه لكل خطوة تقوم بها، وكل طعام تتناوله، وحتى الأماكن التي تذهب إليها أو تتواجد بها.اللقاء مع الدكتورة سعاد المنشاوي أستاذة النساء والولادة لشرحإذ يمكن أن يسبب ضغطًا كبيرًا على الظهر والبطن، مما يزيد من خطر الإصابة بالإجهاد أو حدوث مضاعفات مثل الانفصال المبكر للمشيمة.إذا كان من الضروري رفع شيء ما، فمن الأفضل طلب المساعدة أو اتباع تقنيات الرفع الآمنة مثل ثني الركبتين واستخدام عضلات الساقين بدلاً من الظهر.الالتواء الحاد أو المفاجئ قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على البطن والعمود الفقري، مما يمكن أن يسبب ألمًا أو يزيد من خطر الإصابة بإجهاد العضلات أو الأربطة، خاصة في المراحل المتقدمة من الحمل.مثل ما يحدث عند محاولة ربط الأحذية أو التقاط شيء من الأرض، حيث يمكن أن يضغط على منطقة البطن ويؤدي إلى عدم الراحة أو الألم.يُنصح باستخدام الأدوات المساعدة مثل ملقط التقاط الأشياء، أو الجلوس على كرسي عند الحاجة للانحناء لتقليل الضغط على البطن.تجنبي الحركات التي تتطلب قفزًا، حركات مفاجئة، أو حركات تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، مثل الرياضات القتالية أو التزلج، وكذلك الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة دون حركة، ما يسبب تقلصات الحمل بالرحم ، ويزيد من خطر الولادة المبكرة.

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تجنبي الرياضات الجماعية التي تتطلب احتكاكًا

حامل تقوم ببعض التريض

كرة القدم أو كرة السلة، حيث يزيد خطر التعرض للإصابات.التنس والاسكواش، حيث تتطلب حركة قوية وسريعة.التزلج وركوب الخيل وتسلق الجبال، لأنها تزيد من خطر السقوط وتجهد الجسم.الجودو والكاراتيه والملاكمة؛ حيث تزيد من خطر التعرض للضربات والإصابات.يمكن أن يسبب ضغطًا على الساقين والقدمين ويزيد من خطر التورم وآلام الظهر.ومن دون دون حركة، ويفضل أخذ فترات راحة والتحرك بشكل دوري.بدءًا من الشهر الرابع، يمكن أن يسبب ضغطًا على الأوعية الدموية الرئيسية ويقلل من تدفق الدم إلى الجنين.يسبب ضغطًا على البطن والجنين.المواد الكيميائية أو الإشعاع، يجب تجنبها أثناء الحمل.يجب تجنب رفع الأثقال الثقيلة أو التسلق أثناء الحمل.

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نصائح إضافية

استشيري الطبيب إذا كنتِ تمارسين الرياضة بانتظام، حول التعديلات التي يجب إجراؤها في روتينك الرياضي، خاصة في الثلث الثاني والثالث من الحمل.

اطلبي من طبيبك المتابع أن يساعدكِ في اختيار تمارين آمنة لكِ وللجنين، إذا كنت لا تمارسين أى نوع من الرياضيات، ولاتنسي ارتداء ملابس مريحة وحذاءً مناسبًا أثناء ممارسة الرياضة.

تجنبي ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة أو الرطبة، وتوقفي كذلك عن ممارسة الرياضة إذا شعرتِ بالتعب أو الدوار أو أي ألم، وليتك تركزين على الأنشطة الخفيفة والمعتدلة، مثل المشي والسباحة واليوجا.

تجنبي بعض الأطعمة أثناء الحمل:

حامل تتناول الطعام مع الأسرة

الأطعمة غير الصحية:

تجنبي التعرض للحرارة المرتفعة

حامل في الشهور الأولى ترطب جسمها

المرأة الحامل تصاب بمشاكل صحية عديدة؛ في حالة تعرضها للحرارة المرتفعة عن طريق الساونا أو حوض الاستحمام الساخن أو غرفة البخار، فهذه الأمور يمكن أن تضر بصحتها وصحة جنينها، وتزيد من مخاطر السخونة والجفاف والإغماء.

تشعر المرأة بالدفء أثناء الحمل، ويرجع ذلك إلى التغيرات الهرمونية وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ويمكن لهذه التغيرات الهرمونية أيضاً أن تجعل النساء الحوامل يشعرن بالإغماء.

عند زيادة درجات الحرارة، يتدفق المزيد من الدم بالقرب من الجلد، وذلك للمساعدة في تبريد الجسم عن طريق التعرق، وهذا يعني انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء الداخلية مثل الدماغ، وإذا حدث ذلك، فقد لا يحصل الدماغ على كمية كافية من الدم، وبالتالي لا يحصل الدماغ على قدر كافٍ من الأكسجين، مما يؤدي إلى الشعور بالإغماء.

استخدام الحامل للساونا أو الجاكوزي أو حوض الاستحمام الساخن، أو حمام البخار أو غرفة البخار، لا يجعل الجسم يفقد الحرارة بشكل فعال عن طريق التعرق، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية.

الارتفاع الكبير في درجة الحرارة يؤثر على نمو الجنين، خاصةً خلال الأشهر الأولى من الحمل.

على الحامل الحذر عند الخروج من الحمام الساخن، أو الوقوف سريعاً؛ لأن هذا يزيد من الشعور بالإغماء، ويسبب زيادة خطر الإجهاض.

الحرارة المرتفعة تشكل جهداً كبيراً على الحامل، لذلك يجب على المرأة الحامل تجنب التواجد في أماكن بدرجة حرارة مرتفعة.

تجنبي الإجهاد والإكثار من الكافيين

حامل تشعر بالإجهاد

تجنبي تنظيف فضلات الحيوانات الأليفة

تجنبي الإفراط في تناول الطعام

تجنبي التعرض للمواد الكيميائية الضارة

مثل الأطعمة الدهنية والمقليات، والأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيداً، لأنها يمكن أن تسبب إصابة الحامل بداء الليستريات والتوكسوبلازما، مما قد يؤدي إلى أمراض خطيرة ومهددة لحياة الجنين، ويمكن أن تسبب عيوبًا خلقية شديدة وإجهاضًا.يجب على الحامل أن تتأكد من طهي الطعام والبيض جيداً قبل تناوله، وتبتعد عن الوجبات السريعة والأطعمة الضارة، مثل اللحوم المصنعة، كما يجب أن تتجنب أنواع الأسماك التي تحتوي على الزئبق الذي يسبب التسمم، والذي يمكن أن يزيد من فرص الولادة المبكرة أو الإجهاض، مثل سمك الماكر يل وسمك أبو سيف.تجنب الإجهاد ومعالجته بالإفراط في تناول الكافيين خلال الحمل ، وخاصةً في الأشهر الثلاثة الأولى، وذلك لأن الكافيين يمكن أن يعبر المشيمة ويؤثر على معدل ضربات قلب الطفل أثناء النمو، ويمكن أن يتسبب في زيادة فرص حدوث الإجهاض.في حالة التعامل مع حيوان أليف، ينصح بعدم تنظيف الفضلات الخاصة به، حيث أن هذه الفضلات تحتوي على ملايين الطفيليات التي تشكل خطورة على صحة الحامل، ويمكن أن تسبب الإصابة بداء المقوسات الذي يهدد حياة الجنين ويسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة.زيادة الوزن تعرض الحامل للسمنة وما يعقبها من مخاطر صحية عديدة، وتزيد من صعوبة الحركة وآلام العظام والظهر وتورم الساقين، وخاصةً مع تقدم الحمل.تحتوي مواد التنظيف على مركبات كيميائية ضارة وتشكل خطورة على صحة الأم والجنين، لذلك ينصح بالتحقق من ملصقات منتجات التنظيف قبل استخدامها للتأكد من عدم وجود تحذيرات سلامة للنساء الحوامل.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.