تجربتي في التعامل مع أعراض النزلة المعوية عند طفلي منزلياً لمنع مضاعفاتها

تعرفت إلى تعريف النزلة المعوية عند الأطفال

كيف استطعت التمييز بين أنواع النزلات المعوية عند الأطفال؟

لاحظي أنه يجب أن تعرفي نوع الإسهال عند الأطفال... أسبابه وطرق علاجه، ففي حال كان براز الطفل سائلاً مثل سيولة الماء، وليس له رائحة فهذا يعني أن الطفل قد أصبح مصاباً بنزلة معوية سببها فيروسي.

توقعي أنه إذا كان إسهال الطفل مثل الماء، ولكنه ذو رائحة كريهة فهو إسهال سببه عدوى بكتيرية.

اعلمي أنه إذا كان الإسهال عند الطفل فيه دم أو مخاط أو في حال كان يحتوي الإسهال على دم ومخاط معاً، ورائحة الإسهال كريهة فهو يعرف بالإسهال الطفيلي أي «دوسنتاريا».

أعراض النزلة المعوية التي أصابت طفلي

ارتفاع حرارة الطفل

لاحظت أن من أعراض إصابة طفلي بالنزلة المعوية كما شخصها الطبيب هي حدوث الإسهال الشديد لدى طفلي كأحد أهم الأعراض التي جعلتني أشعر بالقلق بالإضافة لأعراض أخرى مصاحبة. توقعي ظهور جفاف الجلد على طفلك بالإضافة لظهور شحوب واضح في البشرة. راقبي درجة حرارة طفلك لأن من أعراض النزلة المعوية عند الطفل حدوث ارتفاع في درجة الحرارة. اعلمي أن القيء الشديد هو من أهم علامات وأعراض النزلة المعوية مع ألم في البطن، وقد يتلوى الطفل وفي حال الطفل الرضيع أي الأصغر سناً فسوف نجده يرفع ركبتيه بقوة باتجاه بطنه لأنه لا يجد طريقة ولا يعرف كيفية التعبير عن الألم الذي يشعر به. توقعي أنه في حال إصابة الأطفال الأكبر سناً بالنزلة المعوية أن يحدث الألم في جميع عضلات الجسم، وهذا العرض العضلي يحدث أكثر في الأشخاص البالغين، كما أنه وفي حال استمر الإسهال الذي يكون سائلاً مثل البول وبرائحة كريهة لعدة أيام، فالطفل سيكون مصاباً بنزلة معوية بالتأكيد وليس بإسهال عارض.

متى شعرت بالقلق من أعراض النزلة المعوية عند طفلي؟

أم قلقة على طفلها

اعلمي أن عليك متابعة الأعراض التي تظهر على طفلك في حال ظهرت عليه الأعراض الأولية التي تشير إلى إصابته بأعراض نزلة معوية، ولذلك فيجب عليك القلق، وحسبما أخبرني الطبيب أحمد عبد الواحد في حال لاحظت أن الطفل قد توقف عن التبول بحيث تجدين حفاضاته ولأكثر من مرة قد أصبحت جافة.

اعلمي أنه يجب عليك القلق في حال لاحظت أن الطفل يعاني من جفاف في الفم واللسان، كما أن طفلك قد أصبح يعاني من غثيان شديد وأنه يعاني من برودة واضحة في اليدين والقدمين، كما تلاحظين أن طفلك يشعر بالنعاس وفقدان الطاقة أكثر من المعتاد، ولديه حالة عامة من الخمول.

أسباب عامة يجب أن تعرفيها لأنها تؤدي للإسهال عند الطفل

اعلمي أن التلوث الغذائي ومصادره المتعددة مثل الطعام الفاسد يؤدي للإسهال عند الطفل. لاحظي أن تعرض الطفل للبرد أو تعرضه إلى حساسية مفرطة أو حدوث آثار جانبية لمضادات حيوية أو أدوية قد تم تقديمها للطفل يؤدي إلى إصابته بالإسهال. توقعي أن إصابة الطفل بالحساسية بسبب نوع معين من الطعام الذي تناوله مثل الموز أو فاكهة الفراولة أو الشوكولاتة تؤدي لإصابته بالإسهال، وحيث إنه يجب أن تتساءلي كيف أعرف أن طفلي يعاني من حساسية الطعام؟ مثل إصابته بالإسهال أولاً، إضافة إلى أن تناول الطفل لكمية زائدة من العصير المشبع بالسكريات يؤدي إلى إصابته بالإسهال وخاصة إذا كان من العصائر المصنعة.

نصائح اتبعتها للتعامل مع النزلة المعوية في المنزل

اعلمي أنه يجب عليك الإكثار من تقديم السوائل للطفل في حال إصابته بأعراض أولية للنزلة المعوية لتقليل السوائل المفقودة لكي لا يصاب طفلك بالجفاف.

لاحظي أنه في حال كان طفلك من ضمن الرضع فيجب أن يقدم له محلول الإرواء المخصص للوقاية من الجفاف، وذلك حسب إرشاد الطبيب مع الاستمرار بخطوة الرضاعة الطبيعية لتعزيز مناعة الطفل.

امتنعي عن تقديم منتجات الألبان للطفل، وكذلك يجب البعد عن تقديم التوابل والأطعمة الحريفة لطعام الطفل.

نصائح قدمها طبيب الأطفال لوقاية أطفالي من النزلة المعوية

أم تغسل يدي طفلها

اهتمي بغسل يدي الطفل باستمرار بالماء والصابون، وذلك قبل وبعد استخدام الحمام لقضاء الحاجة لكي تحميه من التلوث والتعرض لأمراض هضمية مختلفة بوجه عام.

احرصي على غسل يديك قبل الرضاعة لحماية طفلك، وبعد تغيير حفاضات الطفل أيضاً حتى لا تتسببي في نقل العدوى إليه؛ لأن هناك فيروسات وبعض أنواع البكتيريا تنتقل من الأسطح المحيطة بك.

امتنعي عن تقديم أي طعام خارجي للطفل بعد أن يبدأ في مرحلة تقديم الطعام الصلب دون أن تقومي بخطوة غسله جيداً والتأكد من مصدره وطريقة تحضير هذا الطعام بحيث تكون طريقة آمنة ونظيفة.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 08:11 صباحاً - لقد أصبح من الضروري أن تستمعي إلى تجارب الأمهات في التعامل مع أمراض الأطفال، وخاصة في حال كانت هذه التجارب مرتبطة بسماع نصائح واستشارات من أطباء مختصين، ولذلك يمكن لتجربة إحدى الأمهات أن تفيدك في حال اطلاعك عليها وذلك من خلال طرق تعاملها مع إصابة طفلها بالنزلة المعوية، وحيث تعد النزلة المعوية من الأمراض الخطيرة التي تصيب الجهاز الهضمي للطفل، وإذا كانت النزلة المعوية ليس لها عمر محدد فهي تشكل خطورة كبيرة وتهدد حياته في حال عدم علاج أعراضها الأولية.تجربة إحدى الأمهات التي تنقلها لك "الخليج 365 وطفلك" من خلال لقاء الأم بطبيب الأطفال أحمد عبد الواحد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، والحاصل أيضاً على بورد الأمراض الباطنة، وفي حديث خاص بها، حيث أشارت إلى الخطوات التي اتبعتها في التعامل مععند طفلها منزلياً لمنع مضاعفاتها الخطيرة، والتي قد تهدد حياة الطفل في الآتي.اعلمي أن النزلة المعوية عند الطفل هي عبارة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية تصيب الأمعاء عند الأطفال، وقد تصيب الكبار أيضاً، وتتسبب في حدوث خلل بقدرة الأمعاء على امتصاص الطعام، فيخرج الطعام في صورة سائلة دون أن تتحقق استفادة الجسم منه، وهذا يعني أن يصبح جسم الإنسان هزيلاً وضعيفاً ومهدداً بالإصابة بأعراض الجفاف عند الأطفال، والجفاف يعني أن تصبح حياة طفلك أو حتى الإنسان البالغ في خطر نتيجة لفقدان السوائل التي هي أساس العمليات الحيوية في الجسم.قد يهمك أيضاً: الألم في الجزء العلوي من بطن طفلك... متى يكون مقلقاً؟*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليك استشارة طبيب متخصص.