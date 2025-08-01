شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من مشاكل في الكلى.. فواكه يجب إضافتها لنظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

بالنسبة لمرضى الكلى، هناك العديد من القيود على ما يجب تناوله وما يجب تجنبه، إذ يعتمد مسار التعافي على النظام الغذائي ونمط الحياة، وفي الواقع، هناك العديد من الأطعمة التي تحمي من الأكسدة، وهي مُدرجة في النظام الغذائي لمرضى الكلى، وتُمثل خيارات ممتازة لمرضى غسيل الكلى أو المصابين بأمراض الكلى المزمنة، ويُعد تناول الأطعمة الصحية، والتشاور مع أخصائي تغذية متخصص، واتباع نظام غذائي صحي للكلى، أمرًا مهمًا لمرضى الكلى، لأنهم يُعانون من التهابات أكثر، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إليك بعض الفواكه التي يُمكنك تناولها للحفاظ على صحتك:

التفاح

تناول تفاحة يوميًا يحمي من الأمراض، وذلك بفضل محتواه على ملايين من البكتيريا النافعة، وهو مصدر غني بالعناصر الغذائية، كما يساعد في خفض الكوليسترول ومنع الإمساك وضبط سكر الدم، بالإضافة إلى ذلك، تُساعد خصائصه المضادة للالتهابات ومحتواه الغنى بالألياف على تحسين وظائف الكلى، كما يمنح الجسم الطاقة اللازمة.

التوت البري

يحتوي التوت على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، مما يجعله جرعة سحرية للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى والتهابات المسالك البولية، وهذا التوت رائع لعلاج التهابات المثانة ومنع البكتيريا من الالتصاق بجدار المثانة.

ومن ثم، فإن تناول حفنة من التوت البري يوميًا يمكن أن يقي من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى وأمراض نمط الحياة الأخرى.

التوت الأزرق

التوت الأزرق ليس مصدرًا جيدًا للتغذية فحسب، بل إن تناوله يُحدث فرقًا كبيرًا في صحة الكلى، فالتوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية المعروفة باسم الأنثوسيانيدين، والتي تُقلل الالتهابات، علاوة على ذلك، تُضفي هذه المواد المضادة للأكسدة على التوت لونًا جذابًا، كما يُعد مصدرًا جيدًا لفيتامين C والمنجنيز، المفيدين لصحة العظام والبشرة، ويُقللان علامات الشيخوخة.

توت العليق

بفضل غناه بحمض الإيلاجيك، وهو مغذى نباتي، يُساعد على تحييد الجذور الحرة في الجسم، مما يمنع تلف الخلايا، كما يحتوي على مركبات الفلافونويد المعروفة باسم الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة تُعطي هذا التوت لونه الأحمر، كما أنه مفيد لتحسين وظائف الكلى، ويُقلل من نمو الخلايا السرطانية وتكوين الأورام، علاوة على ذلك، يُعد مصدرًا ممتازًا للمنجنيز، وفيتامين C، والألياف، وحمض الفوليك، وفيتامينات B.

الفراولة

تُعزز الفراولة صحة الكلى بفضل احتوائها على اثنين من الفينولات الرئيسية: الأنثوسيانين والإيلاجيتانين، والأنثوسيانين، الذي يُعطي الفراولة لونها الأحمر، وهو مُضادات أكسدة قوية تحمي الجسم، كما تُقدم الفراولة، الغنية بفيتامين C والمنجنيز والألياف، فوائد مضادة للسرطان والالتهابات، مما يجعلها إضافة رائعة لنظامك الغذائي.