نصائح هامة من علم الطاقة الصيني للعام الدراسي الجديد

نصائح من علم الطاقة عند اختيار الأدوات المدرسية لطفلك استعداداً للعام الجديد

الحقيبة المدرسية

احرصي على اختيار لون الحقيبة الذي يدعم عنصر الطفل، ويمكن التعرُّف إليه من خلال سنة ميلاده، واحرصي على ألّا يزيد وزن الحقيبة المدرسية عند شرائها عن 10% من وزن الطفل. كما ويُفضل أن تختاري نوع الحقيبة المناسبة لمرحلة التعليم الأساسي؛ أيْ ان تكون مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ست وثماني سنوات. وغالباً ما تكون من النوع الذي يُحمل على الكتفين معاً، وهناك أيضاً شروط صحية عند اختيار الحقيبة المدرسية لطفلك يمكنك أن تتعرّفي إليها، مثل: نوع جلد حقيبته مثلاً. واحرصي عند عودة طفلكِ من المدرسة، على أن تضعي الحقيبة المدرسية إلى اليمين من مكتب الطفل، ويُفضَّل أن تخصصي للحقيبة مكاناً محشوراً؛ بحيث تقف بهيئة عمودية ما بين مكتبه الصغير والجدار المجاور مثلاً؛ لكي يستطيع أن يفتحها باستمرار من دون أن يحركها، وأن يرفعها أيضاً بطريقة مريحة.

قومي بترتيب أدوات الطفل مثل: القرطاسية وكتبه أيضاً في الحقيبة باستمرار؛ كي تنظمي طاقة جسمه. ولا تُلقي هذه الأشياء في الحقيبة من دون ترتيب، وقسّمي خانات الحقيبة بحيث تكون: خانة للأدوات، وأخرى للكتب، وخانة ثالثة للكراسات.

اهتمي باختيار لون صندوق الطعام أي "اللانش بوكس"؛ بحيث يكون مناسباً لعنصره، ويمكن تحديد عنصر الطفل من خلال سنة ميلاده.

اختاري للطفل الملابس ذات الألوان الداعمة لطاقته؛ لكي يرتديها تحت الزيّ المدرسي المخصص لكلّ مدرسة؛ لكي تُمد جسم طفلك بالطاقة والحيوية.

نصائح من علم الطاقة في تنظيم غرفة طفلكِ استعداداً للعام الجديد

مكتب الدراسة

اهتمي بأن يكون في غرفة الطفل سريرٌ واحد ووسادة وحشية واحدةٌ متماسكة وغطاءٌ واحد فقط.

خصصي مكاناً لتخزين ألعاب الطفل بعد أن يلعب بها، ولا تتركيها مبعثرة؛ لكيلا تشتت طاقته. وتَخلّصي من الألعاب المكسورة باستمرار.

اختاري الإضاءة المناسبة وغير المباشرة لغرفة الطفل، ويجب أن يكون طلاء الجدران متناسباً مع الإضاءة؛ بحيث لا تكون ألوانه صارخة تؤذي عينيه.

وفّري نافذة للغرفة لتجديد الهواء، ويمكن اختيار ستائر تعبّر عن الطاقة من خلال ألوانها ونقوشها.

ضعي صندوقاً للقمامة صغيراً ومغلقَ الإحكام في زاوية من الغرفة، وقومي بإفراغه عدة مرات في اليوم.

حافظي على أن يكون حول السرير عدد 2 كوميدينو؛ لكي توازي طاقة الطفل، وضعي أيضاً على أحدهما مُنبهاً يدوياً، وابتعدي عن استخدام الهاتف الذكي كمنبّه لإيقاظ الطفل؛ لأنه سوف يسبب له الأرق.

أغلقي خزانة ملابس الطفل باستمرار ولا تتركيها مفتوحة، أو لا تتركي الملابس لكي تتدلى منها؛ لكيلا تبعثري وتُهدري طاقة الطفل.

اختاري مكان مكتب الدراسة بحيث يُسند الطفل ظهره على الحائط؛ لكي يشعر بالقوة. ولا تضعيه في وسْط الغرفة؛ لأن استناد المكتب وظهر الطفل في نفس الوقت يَزيد من قدرة الطفل على التركيز ويُسهم في الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة في دماغ الطفل، وذلك حسب نصائح علم الفينج شوي.

احرصي على عدة نقاط عند تصميم غرفة الطفل، ومنها: ألا يكون سرير طفلكِ أسفل النافذة. وألّا تضعي السرير قبالة الباب إطلاقاً؛ لكيلا تبددي طاقته. ولا تُلصقي المرآة فوق النافذة أيضاً، ويفضّل أن تحتوي الغرفة على نافذة واحدة فقط؛ لأن كثرة النوافذ في غرفة الطفل وحسبما يشير علم الطاقة الصيني، تعني أن الطفل سوف يكون متمرداً وعنيداً. ولا ترسمي على الجدران الفراشات؛ لأنها توحي بتشتُّت الانتباه.

نصائح علم الطاقة الصيني في تنظيم جدول يومي أثناء العام الدراسي

ساعة منبّه

احرصي على الأوقات التي يجب أن يكون كلّ أفراد الأسرة فيها نياماً، وهي ما قبل الساعة الرابعة صباحاً، وهو الوقت المناسب لتخليص جسم كلّ فرد من العائلة من السموم.

اعلمي أن علم الطاقة الصيني قد توصّل إلى أن الساعة الخامسة صباحاً، هي موعد تخليص المثانة في الجسم من السموم، ولذلك يفضّل أن يستيقظ طفلك في ذلك الوقت، وأن يقوم بإفراغ مثانته. وهو موعد تأدية صلاة الفجر عادةً، وحيث يفضّل أن يكون هذا هو الموعد اليومي للاستيقاظ.

توقعي أن يتخلص طفلكِ من الإمساك المزعج لو خصصتِ له موعداً للاستيقاظ في الساعة الخامسة فجراً؛ لأنه الوقت الذي يتخلص فيه القولون من الفضلات الضارة في الجسم، ويكون القولون في أنشط حالاته، وبذلك يتخلص طفلكِ من أعراض الإمساك من دون الحاجة إلى علاج.

توقفي عن تقديم أي مستحضر دوائي لطفلك في حال أصيب بالسعال في الثالثة فجراً؛ لأن هذا هو موعد تخليص الرئة من السموم، وعادة ما يكون السعال في ذلك الوقت لحكمة صحية، وهي ليست حالة مَرضية على الإطلاق.

اهتمي بأن ينام طفلكِ ما بين منتصف الليل وحتى الرابعة فجراً؛ لأن هذه الساعات الثمينة هي موعد تخليص المرارة من السموم، ويجب أن يكون الإنسان نائماً وبعمق؛ فاحرصي على نوم الطفل الهادئ والعميق خلالها. وكما أنكِ وابتداء من الساعة التاسعة مساءً، يجب أن تتوقفي عن القيام بأيٍّ من أعمال البيت، والإخلاد إلى الراحة؛ لأن الجهاز الليمفاوي يتخلص من السموم في تلك الساعة، وذلك لكيلا تتعرّضي للإصابة بالأمراض.

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 06:29 صباحاً