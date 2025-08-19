أنشطة مسلية لتحفيز الأطفال قبل بدء الدراسة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 06:29 صباحاً - قد يمثل اليوم الأول في المدرسة رعباً وقلقاً حقيقيين، بعد هذه العطلة الطويلة، التي لا قيود فيها بالنوم ومواعيد الأكل واللعب، كل هذا يجعل الكثير من الأطفال، كسولاً أو مهملاً، أو حتى غير مبال، لكن للعودة إلى المدارس ترتيب خاص، وعودة إلى النظام والالتزام، اللذين فرضا على الطلاب في العام الماضي، لكن هذا لا يعني الترهيب والقمع، بل بالتحبيب واللطلف، اللذين يؤهلان طفلاً هادئاً مقبلاً بكل حماس على العام الدراسي الجديد، ولتجربي أيتها المعلمة، إليك هذه الأنشطة، التي يفترض أن تطرحيها على الطلاب في اليوم الأول، لدفعهم بسعادة للعودة إلى مقاعد الدراسة.

أنشطة للأمهات في البيوت

خططي لبيع المخبوزات

سيستمتع صغيركِ بتجربة بعض الوصفات ثم بيع منتجاته. إنها طريقة ممتعة جدًا لتنمية مهارات الحساب والعدّ، بالإضافة إلى تعريفه بالعملات.

يمكنك التبرع بالمال الذي تجمعينه إلى مؤسسة خيرية والتحدث مع طفلك حول مدى أهمية القيام بشيء ما للآخرين.

دعي أطفالك يختارون

قد تبدو الحياة أحيانًا كقائمة طويلة من التعليمات للأطفال الصغار. "حان وقت الترتيب"، "هيا نفرش أسناننا"، "وقت العشاء". من الجيد أن تُوازن الأمور قدر الإمكان وأن تُعيد لهم بعض القوة. دعي طفلك يختار من قائمة أفكاره ويُقرر ما سيفعله خلال اليوم. هذه طريقة رائعة لإظهار احترامك لرأيه ورأيها. كما أنها طريقة رائعة لتشجيع الاستقلالية ومهارات اتخاذ القرار.

افسحي المجال للعب

قد يكون هذا الحل الأمثل لتخفيف توتر اليوم الدراسي الأول. فاللعب غير المنظم يُخفف التوتر ويسمح للأطفال بالتفاعل والتواصل الاجتماعي دون انقطاع في الفصل. كما أن وجود وجه مألوف في يومهم الدراسي الأول يُساعدهم كثيرًا.

قومي بزيارة المكتبة

في قائمة الأنشطة قبل بدء الدراسة، يُعدّ هذا النشاط من أكثر الأنشطة فائدة. اسمحي لطفلك باختيار الكتب التي تهمّه وعزّزي حبّه للقراءة. غالبًا ما تُخطط المكتبة لأنشطة أو مجموعات خلال العطلات، لذا تفقّدي ما هو مُرتقب. يمكنك أيضًا تشجيع طفلك الصغير على القراءة معه أو الاستمتاع بالاستماع إلى الكتب الإلكترونية.

اذهبوا في جولة بالدراجة

انطلقوا واستمتعوا بالهواء النقي ومارسوا الرياضة. يمكنك القيام برحلة إلى الحديقة أو الاستمتاع برحلة صيد في الطبيعة. اطلبي من صغيرك مساعدتك في تحضير وجبات الغداء. استخدمي تعليماتنا لمعرفة ما إذا كان طفلك يستطيع تحضير شطائر جبن لذيذة.

قودي تجربة للتخييم في الحديقة

هذا النشاط يُضفي مغامرة حقيقية، ولن تحتاجي للذهاب أبعد من حديقتك الخلفية. دعي طفلك الصغير يُنشئ منزلًا دافئًا لقضاء ليلته مع الوسائد والدمى والصور المرسومة يدويًا وأي شيء آخر يخطر بباله. استمتعي بسرد القصص والقراءة لبعضكما البعض، وصنع دمى الظل، وحتى مراقبة النجوم. لمَ لا تستمتعوا أيضًا بحلوى المارشميلو اللذيذة ؟ من المؤكد أن هذا النشاط سيأسر خياله ويخلق ذكريات صيفية ساحرة.

ازرعوا بعض البذور

من بين جميع أنشطتنا قبل بدء الدراسة، تُعد هذه الفكرة رائعة، يمكنكِ غرس بعض البذور في بداية العودة إلى المدارس، واطلبي من صغيركِ سقيها والعناية بها يوميًا. سيتعلم درسًا رائعًا عن أهمية الماء وأشعة الشمس لصحتنا. وسيتعلم أيضًا أنه عندما نُكرّس عنايتنا واهتمامنا، تحدث أمورٌ رائعة.

استقلوا الحافلة أو القطار

انطلقوا في مغامرة جديدة واستمتعوا بمتعة ركوب الحافلة أو القطار. يمكن لطفلك مساعدتك في دفع ثمن التذاكر وإظهارها للمحصل. يمكنك التحدث مع طفلك في مرحلة التعلم المبكر عن أنواع النقل المختلفة، بالإضافة إلى مختلف المهن المتاحة في هذا المجال.

مارسوا الحرف اليدوية والتلوين

إذا كان الجميع بحاجة إلى بعض الاسترخاء، وفكرة الخروج ليوم كامل مملة، فلدينا العديد من أفكار الأشغال اليدوية وأوراق التلوين للأطفال التي تُسعد الجميع. يُمكنكم حتى أخذ مستلزماتكم إلى الحديقة للاستمتاع بالهواء النقي والتأمل في الطبيعة إذا كان الجو مناسباً أو هناك الكثير من الأماكن المغلقة في المولات، التي تتيح هذه التجربة للأطفال.

وثقوا ذكريات الصيف

وأخيرًا، أجمل أنشطتنا قبل بدء المدرسة هي توثيق جميع ذكرياتك الصيفية، علمي أطفالك تسجيل لحظاتهم الجميلة والرائعة. يمكن لطفلك المساعدة في قصّ ولصق أي صور أو قسائم تذاكر أو منشورات. كما يمكنه تزيين الصفحات بملصقات وإضافات إبداعية.

أنشطة للمعلمات في المدارس

امنحي طلابك الفرصة لمشاركة أفكارهم ومخاوفهم معك

امنحي طلابك الفرصة لمشاركة أفكارهم ومخاوفهم معك



ما الذي يؤرق الطلاب في العودة إلى المدارس، التعرف على مشاعر الطلاب هو أمر مهم، لكشف هذه المخاوف،

التي تتنوع وتشمل القلق من الانفصال عن الأهل، والخوف من التنمر في المدرسة، والتوتر من الامتحانات، وصعوبة التأقلم مع البيئة الجديدة، وعدم القدرة على تكوين صداقات. تعاوني مع طلابك للحصول على معلومات حول أداء الطالب وتفاعله الاجتماعي داخل الفصل، وتحديد أي صعوبات يواجهها. وإذا استمرت المخاوف وتأثر أداء الطالب، يمكن الاستعانة بمرشد نفسي لتقييم الحالة وتقديم الدعم المناسب.

ابتكري أنشطة تتعلق بالأسماء

تُعد أنشطة الأسماء من أفضلها، فهي تتيح لك فرصة التعرّف على طلابك وسؤالهم عن الطريقة التي يُفضّلون أن يُخاطبوا بها في الصف. كما أنها تتيح لك فرصة مشاركة معلومات عن نفسك أثناء التعرّف على هويات الطلاب. إليك بعض الأنشطة المُفضّلة لديّ:

اطلبي من التلميذ أن يبتكر اسمه: اطلبي من طلابك ابتكار أسمائهم بطريقة تُشعرهم بالراحة، باستخدام أي مواد متوفرة لديكم. ثم التقطوا صورًا لهم وهم يحملون "روائع أسمائهم" واعرضوها في صفكم أو مدرستكم!

دعيهم يسردون قصص الأسماء لبعضهم: هذه القصص دائمًا رائعة ومؤثرة وممتعة للغاية! شجعي الطفل لأن يقدم دائمًا قصص اسمه بقراءة جهريّة، ثم وجهي للطلاب سؤالاً عن قصة أسمائهم. يُمكن للطلاب مشاركة ما يحلو لهم، أو اختيار التركيز على جانب واحد من أسمائهم يُشعرهم بالراحة.

اكتشفي تعاملهم مع أحد الألغاز

قدمي لطلابك، حسب مرحلتهم العمرية، جدولًا يوضح جميع حروف الأبجدية وقيمتها المقابلة بالقرش (على سبيل المثال، حرف أ يساوي قرشاً واحدًا، وحرف ب يساوي قرشين، وهكذا). ولكن يمكنك إنشاء جدولك الخاص بالقيم السالبة والموجبة، أو استخدام مسائل رياضية، أو أي شيء يناسبك أنت وطلابك. اقرأي عن أهم الألغاز، في "الخليج 365 نت" والتي تفصلها حسب الفئة العمرية للطفل، وحسب نوع هذه الألغاز.

اقرأي للأطفال بصوت عالٍ

ابدأي بقراءة فصل من كتاب في أول يوم دراسي، ودعي الطلاب يشاركون في تجربة قراءة مشتركة ليستمتعوا بأوقاتهم معاً أو يمكنك قراءة قصة عن اليوم الأول للمدرسة، تتحدث عن الحقيبة الضائعة، أو صندوق طعام المدرسة الذي نفذ، واحرصي على أن تكون القصة فكاهية، تجذب الطلاب، وتزرع السعادة والمرح في قلوبهم، من اليوم الأول.

قدمي قوائم لأفضل عشر أشياء

وزعي على الطلاب قصاصات فارغة، وادفعيهم لأن يكتب كل طفل منهم السبب الذي يفسد أول يوم دراسي، ثم أنشئي قائمة "أهم عشر أشياء يجب معرفتها ووجهي بعدها إلى الأم، هذه المخاوف، إن احتاج الأمر، وكان لها علاقة بإزالتها.

ثم اطرحي الأمر على الإدارة، إذا كان لأحد هذه المخاوف علاقة بالمدرسة نفسها، أو اسألي نفسك إذا كنت أنت من تتسببين بهذه المخاوف، إن معرفة السبب دائماً تتيح وجود الحل المناسب.

كلفيهم برسالة إلى أنفسهم

يمكن أن تكون هذه مهمة منزلية رائعة لليوم الدراسي الأول أو الأسبوع الأول (للطلاب الأكبر سنًا)، اطلبي من الطلاب كتابة رسائل لأنفسهم تتضمن توقعاتهم للعام الدراسي. ودعيهم يغلقوها في مظاريف منفصلة، ويضعوها جانبًا، ثم أعطيها لهم في آخر يوم دراسي. يمكن أن تكون هذه أيضًا أداة رائعة لتحديد الأهداف!

تعرفي على آمال وأحلام الطلاب

شجعي الطلاب على تحديد آمالهم وأحلامهم لهذا العام الدراسي. احرصي دائمًا على أن يكون أحدها نموذجًا يُركّز على الجوانب الاجتماعية والعاطفية، وآخر يُركّز على التعلّم أو تجربة شيء جديد. ثم، استخدموا آمال وأحلام طلابكم للانتقال إلى وضع قواعد الفصل وتحديد الأهداف.

