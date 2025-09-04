أسرار لا تعرفينها عن نمو الجنين أسبوعاً بأسبوع

تطور الجنين من الأسبوع الأوّل إلى الأسبوع الثامن

اعلمي أن الحمل يحدث عند إتمام عملية تخصيب البويضة بواسطة النطفة الذكرية، وفي هذه اللحظة يتم تحديد نوع الجنين وصفاته الموروثة، ويتم احتساب الأسبوع الأول والثاني للحمل أما في الأسبوع الثالث وبعد مرور ثلاثين ساعة على حدوث الحمل، فتنقسم البويضة المخصبة التي هي عبارة عن الجنين الذي تم تخصيبه إلى قسمين، وبعد ثلاثة أيام، تنقسم إلى 16 خلية، ويصبح حجم الجنين ما بين 1،5- 2 مليمتر، ويتميز رأس الجنين مع قلب صغير ينبض.

لاحظي أنه في الأسبوع الرابع يكون حجم الجنين أصغر من حجم حبة الأرز أي أنه يكون نحو 2-5 ملمترات، أما الوزن فيكون مضروباً بعشرة آلاف، وتكون الخلايا سريعة الانقسام؛ ويكون الجنين في مرحلة تكوين أعضاء جسمه المختلفة، بما في ذلك جهازه الهضمي، وتبدأ مرحلة ظهور براعم الأعضاء، وظهور العديد من الأعضاء الداخلية، وتتكون الدورة الدموية، الخاصة به مع بداية ظهور الأذنين الداخليتين، وتتكوّن العين واللسان، مع وجود النخاع الشوكي.

اعلمي أنه في الأسبوع الخامس يحدث تطور سريع في نمو الدماغ، مع بداية ظهور الفم، وتتكون براعم الفكين والأنف وكذلك براعم الشم، مع بداية ظهور العينين والأذنين، ويتكون غضروف أولي في براعم الأطراف، وكذلك يحدث بداية ظهور المعدة، ويتكوّن الكبد والبنكرياس، وسيصبح الأنبوب العصبي المتطور ضمن الجهاز العصبي المركزي للجنين مكتمل النمو.

لاحظي أن الجنين في الأسبوع السادس قد أصبح يعرف فعلاً باسم الجنين، ويبلغ طوله نحو 3 مليمترات، وفي هذه المرحلة يتم إفراز هرمونات الحمل الخاصة، التي تمنع نزول الدورة الشهرية.

لاحظي أيضاً أنه في الأسبوع السابع يحدث تقارب في العينين وتتكوّن الأجفان، وتتكّون شبكية العين والعدسة البلورية، كما أن العصب البصري يصبح جاهزاً للعمل، وتتكوّن الغدة الدرقية، واليدان تصبحان قادرتين على الانثناء من عند المرفق، وتتكون أصابع اليدين والرجلين، كما تتكون قناة شرجية ويصبح القلب قادراً على النبض وتتطور المشيمة والكيس الأمنيوسي، كما تختبئ المشيمة في جدار الرحم لكي يسمح لها بوصول الأكسجين والمواد المغذية إليها من مجرى دم الأم.

اعلمي أنه في نهاية الأسبوع الثامن من الحمل يبلغ طول الجنين حوالي 1.3 سم، أما وزنه فهو يتراوح بين 2-3 غرامات، ويصبح الحبل الشوكي سريع النمو بما يشبه الذيل، أما رأس الجنين فيكون كبيراً بشكل غير متناسب مع حجم الجسم.

تطور الجنين من الأسبوع التاسع إلى الأسبوع الرابع عشر

الجنين في أسابيعه الأولى

لاحظي أنه وفي الأسبوع التاسع من الحمل تتشكّل العينان والفم واللسان، كما تسمح العضلات الصغيرة للجنين بالتحرك، ويبدأ كبد الجنين في تصنيع خلايا الدم.

اعلمي أنه في الأسبوع العاشر يبلغ طول الجنين حوالي 2.5 سم، وفي هذا الأسبوع يتم تشكيل جميع أعضاء جسمه، كاليدين والقدمين، والتي كانت تبدو سابقاً مثل النتوءات، ويصبح الدماغ نشطاً ولديه موجات دماغية.

لاحظي أنه في الأسبوع الحادي عشر تتبرعم أسنانه داخل اللثة، ويتطوّر قلبه الصغير بشكل أكبر.

اعلمي أنه في الأسبوع الثاني عشر من الحمل يمكن التعرف إلى أصابع يدي الجنين وقدميه أيضاً، لكنها لا تزال عالقة مع شبكات جلده أي غير منفصلة.

توقعي أنه في الأسبوع الثالث عشر من الحمل يمكن للجنين السباحة بقوة في السائل الأمنيوسي ويبلغ طوله أكثر من 7 سنتمترات.

اعلمي أنه في الأسبوع الرابع عشر يتم دمج الجفنين فوق العينين مكتملتي النمو، ويمكن للجنين الآن أن يبكي دون صوت لأن الحبال الصوتية تكوّنت، كما أنه يبدأ في مص إبهامه.

تطور الجنين من الأسبوع السادس عشر إلى الرابع والعشرين

بطن الحامل

اعلمي أنه في الأسبوع السادس عشر من أسابيع الحمل يبلغ طول الجنين نحو 14 سنتمتراً، وتظهر الرموش والحواجب، كما أن اللسان يصبح له براعم التذوق، أما الأسبوعان الثامن عشر والتاسع عشر فيمكن خلالهما ملاحظة تنفّس الجنين من خلال فحص الموجات الفوق صوتية بوضوح.

لاحظي أنه في الأسبوع العشرين يبلغ طول الجنين حوالي 21 سم، وتقوم أذناه بمهمتهما بشكل كامل، ويمكنه سماع أصوات مكتومة من العالم الخارجي، كما تتكوّن بصمات أطراف أصابعه، ويمكن تمييز نوع الجنين ذكراً أم أنثى عن طريق الفحص بالموجات ما فوق الصوتية.

اعلمي أنه في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل قد أصبح طول الجنين يبلغ حوالي 33 سم، وتنفصل جفونه المندمجة، ويتمكن الجنين من فتح وإغلاق عينيه، كما أن الجلد يكون مغطى بشعر ناعم ومحمياً بطبقة شمعية، ويستطيع الجنين القيام بحركات التنفس برئتيه بشكل طبيعي.

تطور الجنين من الأسبوع الثامن والعشرين إلى الأسبوع الأربعين

جنين كامل في رحم الأم

لاحظي أنه في الأسبوع الثامن والعشرين قد أصبح جنينك يزن حوالي كجم واحد، ويبلغ طوله حوالي 25 سم، أما طول الرأس حتى أخمص قدميه فيصل إلى حوالي 37 سنتمتراً، ويبدو الجنين بالنسبة لشكل جسمه ابتداء من هذا الأسبوع أكثر تناسقاً.

اعلمي أنه خلال الأسبوع الثاني والثلاثين يقضي جنينك معظم وقته نائماً، تحركاته قوية ومنسّقة، ربما يكون قد اتّخذ هيئة “الرأس إلى الأسفل” الآن، استعداداً للولادة.

الأسبوع السادس والثلاثون: يبلغ طول الطفل حوالي 46 سم، ومن المحتمل أن يكون قد قام بإنزال رأسه في حوض الأم استعداداً لخطوة الولادة، وتكون فرص البقاء على قيد الحياة لديه ممتازة، حيث يكون نمو الرئتين سريعاً خلال الأسابيع المتبقية.

اعلمي أنه وفي الأسبوع الأربعين من الحمل يمكن القول إنه قد أصبح لديك طفل كامل، حيث يبلغ طول الطفل نحو 51 سم ووزنه يقترب من ثلاثة كيلوجرامات، وهو أصبح جاهزاً للولادة والخروج إلى الحياة.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 سبتمبر 2025 06:59 صباحاً - من المعروف أن مدة الحمل تختلف من امرأة حامل لأخرى؛ ولكن في المجمل يبلغ عدد أسابيع الحمل نحو 42 أسبوعاً، وهي المدة التي يتم فيها نمو الجنين كاملاً، وينتظر حدوث الولادة بعدها ولكن في حالات قليلة قد يتأخر موعد الولادة عن مدة الأربعين أسبوعاً، ولكن يجب ألا يتجاوز هذا التأخير الـ42 أسبوعاً لكي لا تحدث مشاكل للأم والجنين.يجب على الأم الحامل أن تعرف تطور نمو جنينها منذ الأسبوع الأول للحمل؛ لكي تطمئن على صحة حملها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة آلاء عبد العزيز، حيث أشارت إلى أسرار لا تعرفينها عنحيث تنقسم مدة الحمل إلى ثلاثة أقسام مختلفة التطورات في النمو في الآتي:قد يهمك أيضاً: مراحل تطور الجنين في الرحم... شهراً بعد شهر