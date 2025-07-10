انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد ضرورة مضاعفة الدعم الموجه للمدن المحررة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف "لقد مثّل هذا الإنجاز نموذجاً نادراً في وحدة الصف الوطني، حين توحّدت إرادة العراقيين من مختلف مكوناتهم، وتكاتفت جهود القوى السياسية والاجتماعية والدينية خلف هدف مشترك أعاد الموصل إلى أهلها، وأنهى مرحلة مظلمة من تاريخ العراق".

ولفت السامرائي "إذ تشهد الموصل اليوم حالة من التعافي والاستقرار، فإننا نؤكد على ضرورة مضاعفة الدعم الموجّه إلى المدن المحرّرة، وتسريع جهود الإعمار، وتعزيز التنمية، وتأمين عودة النازحين، بما يضمن معالجة تداعيات المرحلة السابقة، ويُرسّخ الأمن والوحدة الوطنية".