السوداني: القضاء مستقل ولا يخضع لتهديد واستهداف الرادارات لن يمر دون عقاب



وأكمل، أن "العلاقات مع بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مقابلة صحفية، وتابعتها الخليج 365، إن "استهداف الرادارات العراقية بطائرات مسيرة لن يمر مرور الكرام والتحقيق مستمر وأتابعه باستمرار"، مشيرا الى ان "القضاء يحظى باستقلالية ولا يخضع أو يسمح لأي طرف أو جهة بتهديده، وأثبت شجاعته باتخاذ قرارات مهمة تضمن سير العدالة".وتابع، أنه "استعدنا مطلوبين ومتورطين بقضايا فساد، ونسبة كبيرة منهم أعادوا أكثر من 500 مليون دولار"، مردفاً أن "حكومتنا حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والدستورية مع إقليم كردستان العراق، والخلاف قانوني فني وليس سياسياً".ولفت الى ان "التيار الصدري هو تيار شعبي كبير وفاعل سياسي أساسي في المشهد الوطني، ومن المهم أن يكون شريكاً في صياغة المرحلة المقبلة والخوض في استحقاقاتها ومواجهة التحديات"، مبيناً أنه "تحركنا للمحافظة على استقرار سوريا ومنع انهيار وضعها الأمني، واستغلاله من قبل عصابات داعش الإرهابية وهذا الخطر الحقيقي".وأكمل، أن "العلاقات مع السعودية في أفضل حالاتها، وهناك تطابق للرؤى تجاه قضايا المنطقة وتنسيق عالي المستوى بشأن مختلف التطورات"، موضحاً أنه "لسنا أمام مسار سياسي ثابت لشكل المنطقة وتوازناتها وعلاقاتها، في ظل الأجواء الحالية".