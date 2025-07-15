انت الان تتابع خبر توجيه حكومي بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات المستهدفة لحقلي النفط بالإقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تعرض حقلان نفطيان في إقليم كردستان العراق لهجمات بطائرات مسيّرة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح العراقيين، واعتداءً على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية".

وتابع، أن "طبيعة هذه الأعمال الإجرامية وتوقيتها تشير إلى وجود نوايا خبيثة تستهدف خلط الأوراق، وإلحاق الأذى بالعراق ومؤسساته الحيوية".

وأشار الى ان "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجّه الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري وموسّع، لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد".

واكد النعمان، أن "الحكومة العراقية، بجميع مؤسساتها وأجهزتها، لن تسمح بأي تهديد يمسّ مصالح الشعب العراقي، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت الحيوية، وتعزيز المنظومة الدفاعية، بما يمنع تكرار هذه الأفعال ويصون سيادة العراق ويحفظ حقوق شعبه".

