لبنان يعزي العراق بضحايا حريق الكوت

بغداد - ياسين صفوان - وقال بري في نص البرقية، "بمشاعر الحزن والمواساة تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت العراق جراء الحريق المروع الذي حصل في مدينة الكوت في محافظة واسط الذي اوقع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح".

وتابع: "إنني وباسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي نشاطركم والشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا أسمى آيات العزاء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى العراق بدوام الأمن والأمان والاستقرار".

