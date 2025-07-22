انت الان تتابع خبر نائب يكشف عن رسائل من المرجعية للاطار ويؤكد: الانتخابات تقع بمنطقة الخطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عرب، خلال استضافته في برنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن “الإطار التنسيقي لا يشعر بقلق حيال رسائل المرجعية الدينية، لكنه بالمقابل يخشى من التغريدات التي يطلقها زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر”.وفي ما يتعلق بسلاح الفصائل، بيّن عرب أن “بعض الأطراف داخل الإطار لا تعتبر هذا السلاح تهديداً، طالما أنه غير موجه ضدها بشكل مباشر”.

وكشف عرب عن أن “إقليم كردستان يمتلك معلومات دقيقة عن تهديدات جدية تواجه العراق”، لكنه لم يحدد طبيعة هذه المعلومات.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، اعتبر عرب أن “حرباً حتمية ستقع بين إيران وإسرائيل”، مشيراً إلى أن هذا الصراع سيكون له تداعيات مباشرة على الداخل العراقي.

أما على الصعيد الانتخابي، فقد وصف عرب الانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها “تقع في منطقة الخطر”

واختتم النائب حديثه بالقول إن “الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة نجحا في الاستحواذ على قرار البرلمان بشكل شبه كامل”.