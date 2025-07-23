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وزير الخارجية الأمريكي للسوداني: على الحكومة محاسبة الجناة الذين هاجموا منشآت الطاقة في كردستان

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وزير الخارجية الأمريكي للسوداني: على الحكومة محاسبة الجناة الذين هاجموا منشآت الطاقة في كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن روبيو شدد على أهمية محاسبة الجناة ومنع وقوع هجمات في المستقبل.

وفي الآونة الأخيرة شهد إقليم كردستان العراق هجمات عدة بطائرات مسيرة استهدفت حقولا نفطية، بعضها تشغله شركات أجنبية.
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