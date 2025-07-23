انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل مدير وكالة الطاقة المتجددة ويؤكد التزام الحكومة بالتحول الطاقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الأربعاء، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا.وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - استعراض تقرير التقييم الخاص بالتحول الطاقي في العراق الذي أعدته الوكالة بالتعاون مع الجهات القطاعية العراقية، والذي يعد مصدراً لتحديد الأولويات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث سيتم إطلاق التقرير قريبا.

ورحب السوداني بالوفد الضيف، مثمنا دور الوكالة وفريق عملها في تقديم الدعم اللازم لتحقيق الانتقال التدريجي الى الطاقة النظيفة، عبر تقديم المشورة في مجال السياسات، واجراء الدراسات والاعداد لمتطلبات كتابة التقرير، مؤكدا استعداد الحكومة لدراسة مخرجات التقرير ودمجها في الستراتيجيات الوطنية، وتطبيق التوصيات في مجالات البنية التحتية والسياسات والتمويل.

وشدد على التزام العراق بالتنويع في مجال الطاقة، وخفض الانبعاثات ضمن رؤية الحكومة للتحول الاقتصادي والبيئي، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة، عبر توقيع مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، كما دعا الى أهمية الاطلاع على تجارب الشباب العراقي والشركات الناشئة العاملين والمهتمين بمجال الطاقة النظيفة.

من جانبه أشاد لاكاميرا بتعاون الحكومة العراقية والوزارات والمؤسسات المعنية في إعداد التقرير، الذي يعد أول تقييم شامل جرى بالتعاون مع الحكومة العراقية، وأهمية ترجمته الى واقع عمل ومشاريع على الأرض.

