انت الان تتابع خبر محافظ واسط محمد جميل المياحي يعلن استقالته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي في منشور على صفحته بالفيسبوك تابعته الخليج 365، "الى أهلنا الطيبين عوائل الشهداء الابرار.. أعلن عن تقديم استقالتي لمجلس محافظة واسط وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة الموقر".

وأضاف ان "ذلك جاء اكرماً لدماء الشهداء كونهم يحتاجون لموقف يضمد جزء جراحهم الأليمة، ووفاء لهم ولأهالي هذه المحافظة".