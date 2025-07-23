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محافظ واسط محمد جميل المياحي يعلن استقالته

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محافظ واسط محمد جميل المياحي يعلن استقالته

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي في منشور على صفحته بالفيسبوك تابعته الخليج 365، "الى أهلنا الطيبين عوائل الشهداء الابرار.. أعلن عن تقديم استقالتي لمجلس محافظة واسط وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة الموقر".
وأضاف ان "ذلك جاء اكرماً لدماء الشهداء كونهم يحتاجون لموقف يضمد جزء جراحهم الأليمة، ووفاء لهم ولأهالي هذه المحافظة".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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