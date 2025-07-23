انت الان تتابع خبر الحكومة العراقية تدعو لإيقاف سياسة التجويع ضد غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحكومة العراقية تعبر عن إدانتها واستنكارها للحصار الوحشي المستمر الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، والذي يأتي ضمن سياسة ممنهجة ولا إنسانية بتجويع المواطنين المنكوبين من أهلنا الفلسطينيين"، مبينا ان "مشاهد الأطفال الجياع الذي يقفون في طوابير من أجل الحصول على ما يسد رمقهم، وصور النساء والرجال الذين يتدافعون أمام شاحنات المساعدات الشحيحة، التي صارت مصائد قتل تستعملها قوات الاحتلال، تعبر عن ممارسات لا أخلاقية بشعة، تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لرفع الحصار وإدخال مواد الإغاثة للمنكوبين".

وأضاف ان "الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات الدولية باتت اليوم أمام اختبار حقيقي في تعزيز سيادة القانون، وإدامة السلام والدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تدعو إلى إيقاف سياسة التجويع ضد أهل غزة، وأن يضغط المعنيون على ساسة الكيان الصهيوني من أجل السماح بدخول المواد الإغاثية بشكل عاجل لأهالي غزة".

