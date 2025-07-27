اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يصدر توجيهات بعد حادثة جنوبي بغداد

0 نشر
0 تبليغ

السوداني يصدر توجيهات بعد حادثة جنوبي بغداد

انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهات بعد حادثة جنوبي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة".

وشدد السوداني على "تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من سيادته"، مشيراً إلى أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون.

ووقع اشتباك عند دائرة تابعة لوزارة الزراعة في جانب الكرخ من العاصمة، بين مجموعتين مختلفتين على خلفية خلاف على تسلُّم منصب إداري.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا