انت الان تتابع خبر واسط تقرر تخصيص قطع أراضٍ لشهداء "هايبر ماركت الكوت" وتحويل الموقع لنصب تذكاري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صادر عن رئيس المجلس أنه "تم التصويت بالأغلبية المطلقة على منح كل شهيد من شهداء حادثة هايبر ماركت قطعة أرض سكنية داخل حدود مدينة الكوت".وأضاف البيان أنه "كما تم التصويت على شراء أرض موقع الهايبر وتحويلها إلى نصب تذكاري يخلّد ذكرى الشهداء ويجسّد حجم الفاجعة التي ألمّت بأبناء المحافظة".

واختتم رئيس مجلس المحافظة بيانه بالدعاء: "الرحمة والمغفرة لشهداء فاجعة الكوت الأليمة، والصبر والسلوان لذويهم وأحبتهم".