الاعرجي: العراق يعمل على تأهيل العائدين من النازحين وفق خطط مدروسة لدمجمهم بالمجتمع

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة هولندا في بغداد جانيت البيردا". وتناول اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.وتناول اللقاء أيضاً، ما يحدث في قطاع غزة من تجويع وقتل جماعي، وأهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بأسرع وقت لإيقاف هذه الجرائم.

وأشادت السفيرة الهولندية، بما تقوم به الحكومة العراقية من دور سياسي فعال في المنطقة من خلال الدبلوماسية المتزنة، لتجنيب المنطقة الصراعات والحروب، مؤكدة أن بلادها تدعم جهود العراق في تعزيز الاستقرار وإعادة النازحين وملف الهجرة والملف الاقتصادي.

وفيما يتعلق بعودة النازحين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع أكد الأعرجي، أن الحكومة العراقية تعمل على تأهيل العائدين من النازحين وفق خطط مدروسة تمهيدا لدمجمهم بالمجتمع.

كما جدد الأعرجي، التأكيد على أن الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء تسير بخطى ثابتة للنهوض بالاستثمار وتقوية اقتصاد البلد بعد أن حققت الاستقرار والأمن داخل البلاد.

