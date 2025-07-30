انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن المصادقة على نظام الشكاوى والطعون للانتخابات البرلمانية المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان، "ناقش مجلس المفوضين مذكرة اللجنة القانونية بالعدد (91) في 25 / 7 / 2025 (محضر اللجنة القانونية رقم (91) نظام الشكاوى والطعون لانتخاب مجلس النواب العراقي لسنة 2025) وبعد المداولة بين اعضاء مجلس المفوضين، تقرر:اولاً: المصادقة على نظام الشكاوى والطعون لانتخاب مجلس النواب العراقي رقم (10) لسنة 2025 مرفق محضر اللجنة القانونية بالعدد (91) في 19 / 7 / 2025 الورد طي مذكرة اللجنة القانونية بالعدد (91) في 25 / 7 / 2025.

ثانياً : تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.

ثالثاً : ينشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية".

وبينت، أنه "صدر القرار بالاجماع في يوم الاربعاء الموافق 30 / 7 / 2025".