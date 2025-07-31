أخبار من السعودية.. "الخارجية": المملكة تُرحب بعزم كندا ومالطا الاعتراف بدولة فلسطين سبتمبر المقبل - عاجل

الارشيف / اخبار السعوديه

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 12:00 مساءً كتب شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة في شهر سبتمبر المقبل.
وقالت في بيان لها: "تُشيد المملكة بهذه القرارات الإيجابية التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام".
