"أكسيوس" عن مسؤول بالبيت الأبيض: دونالد ترامب لا ينوي الاعتراف بفلسطين

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مسؤول بالبيت الأبيض، قوله إنّ "الاعتراف بدولة ​فلسطين​ية سيكون مكافأة لحماس والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا يرى أنها تستحق ذلك".

وكشف المسؤول في البيت الأبيض، أنّ "ترامب لا ينوي الاعتراف بفلسطين ويركز على التأكد من حصول الناس في قطاع غزة على الغذاء".

ويأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الساحة الدبلوماسية تحركات غربية متسارعة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، وكان من أبرز الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين بريطانيا وفرنسا وكندا، في خطوات قد تترك تداعيات واسعة على العلاقات الدولية لإسرائيل، وتزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لوقف الحرب على قطاع غزة.