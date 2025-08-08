انت الان تتابع خبر انتخابات "تحت الأجنحة": المرشحين الفرديين انخفضوا من 25% الى 0.09%.. هل "تنقرض" فكرة المستقل؟-عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الانتخابات السابقة، كان اجمالي عدد المرشحين للانتخابات يبلغ 3523 مرشحا، بينما في الانتخابات المقبلة يبلغ عدد المرشحين حوالي 8 الاف مرشح وربما ينقص قليلا، ما يعني ان عدد المرشحين ارتفع بنسبة 130%.لكن المفارقة في طريقة تقسيم هؤلاء المرشحين، ففي الانتخابات السابقة 2021، كان المرشحون الـ3523 مقسمون الى 44 تحالفا (مكونا من عدة أحزاب)، و267 حزبًا، اما المتبقين فهم منفردين مستقلين، حيث بلغ عدد المرشحين المستقلين 887 مرشحا، يشكلون 25% من اجمالي المرشحين للانتخابات، اما الـ75% من المرشحين المتبقين موزعين على أحزاب وتحالفات.

اما في هذه الانتخابات، فيبلغ عدد المرشحين حوالي 8 الاف مرشح، مقسمين على 31 تحالفا، و38 حزبا فقط، وهو إشارة واضحة على ان الجزء الأكبر من الأحزاب انضموا في تحالفات ولم يتبقى منهم سوى 38 حزبا بدون تحالفات، كما ان المفارقة الأكبر ان عدد المرشحين المنفردين في هذه الانتخابات يبلغون 79 مرشحا فقط، وهي نسبة تمثل 0.09%، أي 9 بالألف، في انخفاض كبير جدًا مقارنة بنسبتهم في الانتخابات السابقة عندما بلغوا 25%.

هذا يعني ان هذه الانتخابات تطغى عليها التكتلات والانضواء تحت المضلات الكبيرة، فالمرشحون جميعهم داخل الأحزاب، والأحزاب اغلبها داخل تحالفات اكبر، وهكذا.

وعموما سيكون اجمالي التحالفات والأحزاب والمرشحين الفرديين الذين سيحصلون على تسلسل ارقام القوائم يبلغ 148 كيانا وفردا.