انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يوجه: أسعار الوحدات السكنية مدعومة وضرورة ان تتناسب مع القدرة الاقتصادية للمواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار"، مبينا ان "الاجتماع خصص لمناقشة الموديل الاقتصادي الذي جرى اعتماده لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي يتضمن طبيعة وتوزيع المباني والوحدات السكنية البالغ عددها للمرحلة الأولى 11 ألف وحدة سكنية، والمناطق التجارية والمساحات الخضراء، وتوفير البنى التحتية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "الأهمية الكبيرة لمشروع مدينة الصدر الجديدة، إذ يعد واحداً من خطط الحكومة في معالجة أزمة السكن، لاسيما في العاصمة بغداد التي تشهد تنامياً سكانياً متصاعداً"، موجها ان "يستهدف المشروع فقط أهالي مدينة الصدر وفقاً لنتائج التعداد السكاني لعام 2024، وكذلك أن تكون أسعار الوحدات السكنية مدعومة وتتناسب مع القدرة الاقتصادية للمواطنين".

وجرى خلال الاجتماع حسم ملف مشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري، الذي ظل معلقاً لسنوات، حيث جرى اتخاذ قرار بالموافقة على المضي بانجازه وذلك تثميناً لجهود العاملين في الشبكة، والتضحيات الكبيرة التي قُدمت منذ عام 2003، ولغاية يومنا، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء "بالإسراع في إصدار الإجازة الاستثمارية واستكمال كل الإجراءات المتعلقة بالمشروع".