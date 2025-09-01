انت الان تتابع خبر السوداني يفتتح الجامع النوري والحدباء بعد إعادة الإعمار (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء افتتح الجامع النوري والمئذنة الحدباء وسط مدينة الموصل بعد إعادة إعمارها".ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من اليوم الاثنين (1 أيلول 2025) إلى مدينة الموصل لافتتاح عدد من المشاريع.