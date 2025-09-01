انت الان تتابع خبر أوضاع كركوك واستحقاقات المرحلة المقبلة في لقاء السامرائي والجبوري وشيوخ عشائر والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي استقبل، بمكتبه في بغداد، عضو التحالف في محافظة كركوك، عبدالرزاق المرهون الجبوري برفقة نخبة من شيوخ وشخصيات عشيرة الكضاة والعشائر الأخرى، وذلك في إطار اللقاءات الداعمة لتحالف العزم في المحافظة."



وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء التباحث حول أوضاع كركوك واستحقاقات المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من توحيد للجهود ورصّ الصفوف لمواجهة التحديات وتعزيز الحضور السياسي للتحالف، بما يضمن تمثيلاً فاعلاً للمحافظة ويخدم مصالح أبنائها، ويؤسس لشراكة وطنية تسهم في الاستقرار والتنمية".

