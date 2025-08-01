اليابان | «أوتشيميزو»... طقوس يابانية قديمة لمواجهة لهيب الصيف!

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

01/08/2025

تُعدّ ممارسة ”أوتشيميزو“ تقليدًا يابانيًا قديمًا يُستخدم لتلطيف حرارة الصيف، حيث يُرش الماء يدويًا على الطرق والأرصفة أمام المنازل والمتاجر. لا تقتصر هذه العادة على خفض درجة حرارة الأرض فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليل الغبار وتنقية الهواء، كما تعبّر عن حسن الضيافة تجاه المارة. وقد باتت تُمارس اليوم في بعض المدن ضمن فعاليات جماعية، تُعيد إحياء روح التواصل مع الطبيعة والحيّ.

حكمة تقليدية لتخفيف حر الصيف

يُشير ”أوتشيميزو“ إلى ممارسة تقليدية يابانية تتمثل في رش المياه على الأرض لتخفيف حرارة الجو، وهي عادة متجذّرة في الحياة اليومية منذ فترة إيدو (1603-1868). كان الناس آنذاك يرشّون الماء أمام منازلهم أو محلاتهم كنوع من التبريد الطبيعي ووسيلة لكبح الغبار، كما أنها تنطوي على جانب من التهذيب والترحيب بالضيوف.

تقوم هذه الممارسة على حكمة فيزيائية بسيطة: عندما يتبخر الماء من سطح الأرض، يُسحب جزء من الحرارة، مما يؤدي إلى خفض درجة الحرارة المحيطة. وغالبًا ما تكون هذه الطريقة أكثر فاعلية عندما تُطبّق على التربة أو الأرضيات الترابية مقارنةً بالأسطح الإسفلتية، لأن الحرارة تميل إلى التراكم بشكل أكبر في الأسطح الملساء والمغلقة.

عادةً ما يُمارس ”أوتشيميزو“ في الصباح الباكر أو مع غروب الشمس، حيث تكون أشعة الشمس أقل حدة، مما يمنح الماء فرصة للتبخر ببطء وبالتالي تعزيز تأثير التبريد. يُفضّل رش الماء في الأماكن المظللة وليس تحت الشمس المباشرة، لتفادي التبخر السريع غير الفعّال.

وفي ظل تنامي الوعي البيئي، حظيت هذه الممارسة في السنوات الأخيرة باهتمام متجدد، حيث يُشجّع الناس على استخدام مياه غير مهدورة مثل مياه الأمطار أو مياه الاستحمام المعاد تدويرها، ما يجعل من ”أوتشيميزو“ تقليدًا صديقًا للبيئة يجمع بين البساطة والفعالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)