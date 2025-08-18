اليابان | الطوابع اليابانية: متعة الجمع واستكشاف التاريخ

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

18/08/2025

في اليابان، يتحول جمع الطوابع إلى مغامرة ممتعة تتخطى حدود الهواية التقليدية. يسافر المشاركون إلى مواقع مختارة، مثل محطات القطار الشهيرة، لجمع طوابع الحبر الفريدة في كتيباتهم، لتصبح كل رحلة تجربة ثقافية وميدانية تضيف لمسة من المرح والاكتشاف إلى الروتين اليومي.

مسابقات جمع الطوابع في اليابان

تُعدّ مسابقات جمع الطوابع نشاطًا شعبيًا في اليابان، حيث يهدف المشاركون إلى جمع طوابع حبر مميزة من مواقع متنوعة على ورقة أو في كتيّب خاص. تُشجّع هذه المسابقات، التي غالبًا ما تُرتبط بحملات سياحية، الأفراد على زيارة محطات القطارات أو المواقع السياحية لجمع الطوابع، مما يمنحهم متعة استكشاف المناطق الجديدة وشعورًا بالإنجاز عند اكتمال كتيّباتهم. في الوقت ذاته، تُسهم هذه الفعاليات في زيادة عدد الزوار إلى المواقع المشاركة.

بدأت هذه الظاهرة، وفقًا لشركة ”شاتشيهاتا“ لتصنيع الطوابع، مع معرض أوساكا عام 1970، الذي أشعل شرارة انتشار هذه المسابقات. في البداية، كانت المسابقات المرتبطة بالسكك الحديدية هي الأكثر رواجًا، وما زالت تحظى بشعبية كبيرة. ومع ذلك، اكتسبت المسابقات المحلية التي تُقام سيرًا على الأقدام زخمًا متزايدًا. كما أدى انتشار الهواتف الذكية إلى ظهور مسابقات رقمية، حيث يتتبّع المشاركون رموز الاستجابة السريعة (QR codes) ويَمسحونها ضوئيًا لجمع طوابع افتراضية.

تقدّم العديد من هذه الفعاليات جوائز رمزية للمشاركين الذين يكملون كتيّباتهم أو يجمعون عددًا محددًا من الطوابع، مما يضيف المزيد من الحماس لهذا النشاط.

