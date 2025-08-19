اليابان | عدد سكان اليابان يواصل التراجع مسجلًا أكبر انخفاض منذ بدء الإحصاءات

شهدت اليابان في عام 2024 أكبر تراجع سكاني في تاريخها الحديث، مع انخفاض عدد المواطنين اليابانيين بمقدار 910 آلاف نسمة خلال عام واحد فقط. ومع استمرار هذا المنحى المقلق، تتجه البلاد إلى الدخول عام 2025 بعدد سكان يقل عن 120 مليون نسمة، ما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.

بلغ تعداد سكان اليابان 124,330,690 نسمة حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد انخفاض بنسبة 0.44% على أساس سنوي، وفقًا لمسح ديموغرافي نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

بلغ عدد المواطنين اليابانيين 120,653,227 نسمة، بانخفاض 908,574 نسمة أو 0.75% على أساس سنوي. منذ عام 2009، انخفض عدد المواطنين اليابانيين لمدة 16 عامًا متتاليًا. بينما ارتفع عدد السكان اليابانيين في طوكيو بمقدار 16,825 نسمة أو 0.13%، انخفض في جميع المحافظات الأخرى الـ 46. كانت أكبر الانخفاضات في شمال توهوكو: 1.91% في أكيتا، و1.72% في أوموري، و1.69% في إيواتي. كما شهدت محافظة كوتشي في شيكوكو انخفاضًا بنسبة 1.71%.

بلغ عدد المواليد اليابانيين في عام 2024 إجمالي 687,689، مسجلاً أدنى مستوى قياسي للسنة التاسعة على التوالي، وهبط دون 700,000 لأول مرة. وزاد الانخفاض الطبيعي للسكان، الذي يُحسب بطرح المواليد من الوفيات، إلى 912,161، مرتفعًا للسنة السابعة عشرة على التوالي.

في الوقت نفسه، بلغ عدد المقيمين غير اليابانيين 3,677,463 نسمة، بزيادة سنوية قدرها 354,089 أو 10.7%، نتيجة عوامل منها سهولة الحركة إلى اليابان منذ تخفيف قيود الدخول في عام 2023 التي كانت مفروضة خلال جائحة كوفيد-19. كان هذا أعلى إجمالي منذ بدء تجميع الإحصاءات في عام 2013.

كانت المحافظة ذات أعلى تعداد سكاني (يابانيين وغير يابانيين) هي طوكيو بـ 14,002,534 مقيمًا، تلتها كاناغاوا بـ 9,202,559، وأوساكا بـ 8,771,961. أما أقل المحافظات سكانًا فكانت توتتوري، بـ 534,003 مقيمين فقط، أي ما يعادل واحدًا من كل ستة وعشرين من عدد سكان طوكيو.

بلغ إجمالي سكان المناطق الحضرية الرئيسية الثلاث المتمركزة حول طوكيو وأوساكا وناغويا 66,008,727 نسمة، بانخفاض للسنة الخامسة على التوالي، ولكنه لا يزال يمثل 53.1% من إجمالي السكان. تركز المقيمون الأجانب في المناطق الحضرية بشكل أكثر وضوحًا، حيث يعيش 68.6% من إجمالي السكان هناك.

مصادر البيانات

مسح ديموغرافي (باللغة اليابانية) من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)