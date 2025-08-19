اليابان | أطباق متنوعة وشهية تبرز النكهة المميزة لأعشاب واكامي البحرية

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

المطبخ الياباني 19/08/2025

تُعد أعشاب الواكامي البحرية من المكوّنات الأساسية في المطبخ الياباني التقليدي، وتُستهلك عادة ضمن حساء الميسو الشهير، حيث تضيف نكهة لطيفة وملمسًا حريريًا للمزيج. ومع ذلك، لا تقتصر استخدامات الواكامي على هذا الطبق فحسب؛ فهي تضيف لمسة غنية من أعماق البحر إلى مجموعة واسعة من الأطباق، بدءًا من السلطات المنعشة والمخللات، وصولًا إلى أطباق المعكرونة والوجبات الخفيفة النباتية، مما يجعلها خيارًا صحيًا ولذيذًا في آنٍ واحد.

حساء ميسو واكامي

تعد الواكامي مكونا أساسيا في حساء الميسو. وأكثر طرق التحضير شيوعا هو إضافة الواكامي والتوفو معا إلى الحساء، ويمكن استبدال التوفو بعدد من المكونات الأخرى مثل أبورأغي (التوفو المقلي) أو الملفوف أو البطاطا.



(© بيكستا)

واكامي غوهان

يعرف معظم الناس هذا الطبق البسيط المكون من أرز مطبوخ ممزوج بالواكامي والميرين وبذور السمسم، ويقدم غالبا في وجبات الغداء المدرسية. كما يتناوله الكثير من الناس في منازلهم.



(© بيكستا)

واكامي نو سونومونو

هو من الأطباق الجانبية الصيفية المخللة. يتم تحضيره عادة بإضافة الخيار مع الواكامي. ويمكنك تحويله إلى طبق مميز بإضافة الأخطبوط أو أصابع السلطعون كانيكاما.



(© بيكستا)

واكاتاكي-ني

يقدم هذا الطبق مزيجا متناغما من نكهتين ربيعيتين مميزتين، هما التاكينوكو القادمة من الجبال وأعشاب واكامي البحرية. يمكن الاستمتاع به في أي موسم، مع توفر تاكينوكو بأكياس مفرغة من الهواء والواكامي المملحة على مدار العام. (ذكرت أيضا في مقالة ”براعم الخيزران... نكهة الطبيعة التي يتقنها المطبخ الياباني“).



واكاتاكي-ني (© بيكستا)

واكامي رامين

تتناغم نكهة الواكامي الخفيفة مع المرق الغني بالدهون وشرائح لحم الخنزير السميكة.



واكامي رامين (© بيكستا)

كيزامي-ميكابو

ميكابو هو برعم مزهر سميك وصلب يوجد عند أسفل عشب الواكامي، ويختلف قوامه تماما عن قوام الأوراق. ولعل أبرز ما يميزه هو أنه يصبح لزجا للغاية عند سلقه، بحيث يصبح من المستحيل تقريبا إمساكه باليد. ويفضل عند تحضيره في المنزل تقطيعه إلى شرائح قبل الطهي. يباع في السوبر ماركت جاهزا للأكل. ويعود سبب لزوجته إلى احتواءه على فوكويدان، وهي ألياف قابلة للذوبان في الماء تساعد على تنظيم صحة الأمعاء. يفضل الكثيرون تناوله مع أطعمة أخرى ذات قوام لزج مماثل مثل الناتّو أو البامية.



(© بيكستا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: طبق ”معكرونة بوكّاكي أودون“ يقدم باردا مع إضافات متنوعة من بينها الواكامي. © بيكستا)