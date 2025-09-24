اليابان | اليابان تواجه خطر نقص جراحي السرطان.. لجنة وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر

صحة وطب 24/09/2025

تشير التوقعات في اليابان إلى أنه خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة ستنخفض الحاجة إلى جراحات السرطان مع تطور أساليب التشخيص والعلاج وتحسن برامج الوقاية. غير أن التحدي الأكبر يكمن في أن عدد الجراحين المتخصصين والمؤهلين لإجراء هذه العمليات الدقيقة قد يتراجع بوتيرة أسرع مما يثير مخاوف بشأن توازن العرض والطلب في المستقبل.

انخفاض في عدد الجراحين المؤهلين

أعلنت مجموعة خبراء تابعة لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان مؤخرًا عن نتائج دراسة شاملة حول الاحتياجات المستقبلية لرعاية مرضى السرطان ومدى قدرة النظام الطبي على الاستجابة لها.

وأشارت التقديرات إلى أن عدد المرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم بالسرطان سنويًا سيواصل الارتفاع في الوقت الحالي، ليزداد بنسبة تقارب 3% من نحو 1,025,000 مريض حاليًا إلى ذروته عند حوالي 1,055,000 مريض بحلول عام 2040. لكن من المتوقع أن يبدأ هذا العدد بالانخفاض التدريجي بعد ذلك مع استمرار تراجع عدد السكان في البلاد.

توقعت مجموعة خبراء تابعة لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن المدن الصغيرة والمناطق التي تشهد تراجعًا في عدد السكان ستسجل انخفاضًا مبكرًا في أعداد المرضى المشخَّصين بالسرطان قبل عام 2040. ومن بين هذه المناطق، يُتوقع أن تشهد محافظة أكيتا انخفاضًا يتجاوز 10% بحلول ذلك العام. في المقابل، ستشهد 16 محافظة حضرية رئيسية زيادات في عدد المرضى، مع بروز طوكيو وأوكيناوا اللتين يُتوقع أن تسجلا ارتفاعًا يفوق 10%.

ويعتمد علاج السرطان في اليابان حاليًا على ثلاثة محاور رئيسية: الجراحة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الدوائي (بما في ذلك العلاج الكيميائي). وتشير التقديرات إلى أن الإقبال على العلاج الإشعاعي والدوائي سيزداد مستقبلًا، بينما ستتراجع العمليات الجراحية بنسبة 5%، من نحو 465,000 عملية في عام 2025 إلى حوالي 440,000 عملية بحلول عام 2040، نتيجة انخفاض عدد المرضى في سن العمل (15 إلى 64 عامًا).

انخفاض عدد جراحي الجهاز الهضمي الشباب بنسبة 15% خلال عقد واحد

لكن على الرغم من هذا التراجع المتوقع في الطلب على الجراحة، فإن عدد الأطباء الجراحين القادرين على إجراء عمليات السرطان يتناقص بوتيرة أسرع. ويبرز هذا الانخفاض بوضوح في مجال جراحة الجهاز الهضمي؛ إذ تراجع عدد الجراحين المتخصصين فيه بنسبة 10% بين عامي 2012 و2022 ليصل إلى نحو 19 ألف جراح فقط. الأخطر من ذلك أن عدد الجراحين الشباب (دون سن الأربعين) انخفض بنسبة 15% خلال الفترة نفسها، وهو اتجاه يُنذر بتفاقم النقص في المستقبل. ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى ظروف العمل القاسية، بما في ذلك طول مدة جراحات الجهاز الهضمي وكثرة الحالات الطارئة التي تستدعي التدخل الجراحي في العطلات وخارج أوقات الدوام.

إذا استمرت الاتجاهات الحالية، تتوقع مجموعة الخبراء في وزارة الصحة أن ينخفض عدد الأطباء دون سن 65 عامًا المؤهلين لعضوية الجمعية اليابانية لجراحة الجهاز الهضمي من 15,200 في عام 2025 إلى 9,200 في عام 2040—أي انخفاض بنسبة حوالي 39%. حتى مع انخفاض الطلب على الجراحة، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نقص يبلغ 5,200 جراح.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)