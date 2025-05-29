الامارات | احتفالات «العيد في دبي».. 7 أيام من الفرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية، والعروض الترويجية، والتجارب الاستثنائية، خلال احتفالات «العيد في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال الفترة من الثاني إلى الثامن من يونيو المقبل.

ويمكن للأصدقاء والعائلات والزوّار صنع ذكريات لا تُنسى في العيد خلال مشاركتهم في الأنشطة الترفيهية الباهرة، وكذلك الاستفادة من أكبر عروض التجزئة لهذا الموسم، والباقات التي تقدمها الفنادق والوجهات السياحية، وأيضاً تناول المأكولات الشهية، وإمكانية الفوز بجوائز كبرى، وغيرها من التجارب التي تناسب جميع الأعمار.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يُعدّ عيد الأضحى المبارك مناسبة سعيدة يفرح بها الجميع، وسعداء بتنظيم احتفالات العيد في دبي، التي سيستمتع بها سكان دبي وزوارها من مختلف الثقافات والأعمار، مع مجموعة واسعة من عروض التجزئة والفعاليات الثقافية والتجارب الاستثنائية التي تسلّط الضوء على التنوع الذي تتميّز به مدينة دبي، وترحيبها بالجميع للاحتفال بعيد الأضحى وصنع ذكريات لا تُنسى».

حفلات وعروض فنية

تستضيف دبي خلال عيد الأضحى مجموعة من الفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار والاهتمامات، إذ تشمل أبرز فعاليات هذا الموسم حفلاً موسيقياً يحييه فنان العرب محمد عبده على مسرح كوكاكولا أرينا في السابع من يونيو.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة مسرحية مشوقة من السادس إلى الثامن من يونيو مع المسرحية العربية «عظيم الأمنيات» التي ستُعرض على مسرح زعبيل بفندق جميرا زعبيل سراي.

كما سيحظى عشاق الكوميديا بفرصة حضور عرض الفنان الكوميدي الفرنسي، رومان فرايسينيه، في دبي على مسرح الإمارات في السابع من يونيو.

وباليوم نفسه، ستقدم نجمة الكوميديا الهندية شرادها جاين أول عروضها في دبي بقاعة الشيخ راشد في المدرسة الهندية الثانوية، وسيعود عرض «كل ما يلمع - لغز جريمة قتل» على متن سفينة «الملكة إليزابيث 2» في دبي يوم السابع من يونيو، الذي سيشهد أيضاً حفل «كاندل لايت» الذي يضم عروضاً كلاسيكية لأعمال الموسيقار الإيطالي فيفالدي، إضافة إلى مجموعة من أعمال فرقة «كولدبلاي»، في فندق ميناء السلام بمدينة جميرا.

أما عشاق المسرح فسيكونون على موعد مع لمسة كوميدية على حكاية كلاسيكية مع مسرحية «ألف ليلة وعرس» في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

بينما يمكن لمحبي كرة القدم الاستمتاع بتجربة ميسي التي تضم تسع مناطق تفاعلية تمتد على مساحة 2500 متر مربع، وهي مفتوحة حالياً أمام الجمهور في دبي فستيفال سيتي مول حتى 28 فبراير 2026.

مراكز التسوق

وتستقبل مراكز التسوق في دبي زوارها بمجموعة كبيرة من التجارب الممتعة، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة العائلية، إذ يمكن للعائلات في «ميركاتو مول» الاستمتاع بأنشطة مميّزة من السادس إلى التاسع من يونيو، تشمل عرض المرح الرئيس في العيد، وحلوى غزل البنات، والرسم على الوجوه، وورش الحِرف اليدوية والرسم، والعروض الترفيهية المتجولة.

ويمكن لزوار سيتي ووك الهروب من حرارة الصيف والاستمتاع بتجارب طعام استثنائية، وفعاليات ترفيهية، وأنشطة عائلية مميّزة من السادس إلى التاسع من يونيو من الساعة الخامسة عصراً إلى الـ10 مساءً.

ويقدم «ابن بطوطة مول» فعالية VERSUS 2.0 في ردهة مصر من السادس إلى الـ15 من يونيو، وتضم تجربة ألعاب، ومسابقات وأجواء مفعمة بالحيوية. وفي الوقت نفسه، يقدم دبي فستيفال سيتي مول عرض تخيل الجديد كلياً والذي يُقام كل ساعة بدءاً من الساعة السابعة مساءً، إضافة إلى العروض التراثية في أول وثاني أيام العيد بعد الساعة الخامسة مساء، وتقديم هدايا خاصة عند مدخل كبار الشخصيات من الساعة الثانية ظهراً إلى التاسعة مساءً.

وتضيف العروض الترفيهية المتجولة، وكذلك العروض التراثية لمسة ثقافية أصيلة على أجواء مراكز التسوق في دبي خلال عيد الأضحى، إذ يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالإيقاعات النابضة بالحياة لعروض العيالة والحربية والتي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الأجواء الاحتفالية على مستوى دولة الإمارات، في عدد من الوجهات الرئيسة، مثل: ابن بطوطة مول، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وغيرها.

وتوفر وجهات تناول الطعام في دبي مجموعة كبيرة من تجارب المأكولات والمشروبات التي يمكن لعشاق الطعام الاختيار من بينها خلال العيد، وتقدم المطاعم الشهيرة أطباقاً غنية بالنكهات الأصيلة وخيارات تلبي جميع الأذواق.

وتسعد احتفالات العيد في دبي سكان المدينة وضيوفها، مع مجموعة كبيرة من الاحتفالات في مختلف الأنحاء تجمع بين بهجة العيد وروعة التجارب الثقافية، لتقديم لحظات لا تُنسى تناسب جميع الأعمار.

. يمكن الاستمتاع بالإيقاعات النابضة بالحياة لعروض العيالة والحربية في وجهات عدة.

. تضيف العروض الترفيهية المتجولة، أجواء حافلة بالمرح على مراكز التسوق خلال العيد.