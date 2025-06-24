الامارات | جيل زد يتجاهل الأسهم الأمريكية لصالح الأسواق الآسيوية الناشئة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن جيل زد يتجاهل الأسهم الأمريكية لصالح الأسواق الآسيوية الناشئة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جيل زد لا يغيّر فقط الأعراف الاجتماعية وثقافة العمل، بل يعيد صياغة قواعد الاستثمار أيضًا. المزيد من المستثمرين الشباب في العشرينات من عمرهم يتجاوزون الأسهم الأمريكية التقليدية ويوجهون اهتمامهم، وأموالهم، نحو الأسواق الناشئة في آسيا.

وليس هذا مجرد اتجاه عابر. إنهم يتبعون إشارات الاقتصاد الكلي، ويتبنون التكنولوجيا، ويضعون أنفسهم مبكرًا في مناطق ذات إمكانات نمو طويلة الأجل. وبينما يتمسك وول ستريت بمؤشر S&P 500، يسأل جيل زد: ماذا لو كانت الفرص الحقيقية في مكان آخر؟

دعونا نحلل ما وراء هذا التحول الجيلي، إلى أين تتدفق الأموال، وهل هذه الاستراتيجية تصمد فعلاً عند التقييم؟

إرساءلماذا ينظر جيل زد إلى ما بعد السوق الأمريكية

جيل زد يدخل عالم الاستثمار في بيئة مالية غير مسبوقة. تشكّل وعيه بفعل عدم الاستقرار الاقتصادي، والديون الطلابية، ومنظور عالمي مترابط رقميًا، وهو يشكك في الاعتقاد السائد بأن الأسواق الأمريكية يجب أن تكون محور كل محفظة استثمارية.

بدلاً من اتباع النماذج التقليدية، يبحث الكثيرون منهم بفاعلية عن أسهم للشراء في اقتصادات سريعة النمو في الخارج، على أمل تحقيق قيمة أفضل، وعوائد طويلة الأجل أقوى، وتوافق أكبر مع رؤيتهم للعالم. من أبرز الأسهم التي يفضلها هذا الجيل:

1. خيبة أمل من تقييمات الأسهم الأمريكية

يرى العديد من مستثمري جيل زد أن الأسهم الأمريكية مبالغ في تقييمها. أسماء التكنولوجيا الكبرى مثل Apple وNvidia وMicrosoft تهيمن على المؤشرات — لكن نسب السعر إلى الأرباح فيها مرتفعة تاريخيًا. الاستثمار في هذه الشركات في عام 2025 يشبه الوصول متأخرًا إلى الحفلة.

المستثمرون الشباب، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، يبحثون عن أماكن يمكن أن تمتد فيها أموالهم أبعد. السوق الأمريكية، بأسعار دخولها المرتفعة، لا توفر هذا الإحساس بالفرصة.

2. اهتمام متزايد بالتنويع العالمي

على عكس الأجيال الأكبر سنًا التي ركزت بشكل كبير على الأسهم المحلية، جيل زد مولود رقميًا وواعٍ بالعالم. إنهم أكثر راحة مع الاستثمار عبر الحدود وأقل ارتباطًا عاطفيًا بالعلامات التجارية الأمريكية.

تطبيقات مثل Interactive Brokers وWebull وحتى Revolut تقدم الآن وصولاً سهلاً إلى صناديق ETFs الأجنبية، وسندات الأسواق الناشئة، والمؤشرات الإقليمية. لم يعد الاستثمار في الخارج يبدو محفوفًا بالمخاطر أو غريبًا — بل هو مجرد تبويب إضافي على لوحة القيادة.

إرساءأين يضع جيل زد أمواله في آسيا

إرساءالهند: جوهرة الأسواق الناشئة

الهند تجذب اهتمام جيل زد لأسباب وجيهة:

سجل سوق الأسهم الهندي أعلى مستوياته في عام 2024 ويواصل الارتفاع بدافع الطلب المحلي.

قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والبنية التحتية تتوسع بسرعة

سجل مؤشر Nifty 50 متوسط عائد 12% سنويًا (بروبية الهند) على مدى السنوات العشر الماضية.

ETFs التي تتعقب الأسهم الهندية الكبرى أو تلك التي تركز على التكنولوجيا مثل iShares MSCI India هي من بين أكثر الأصول الأجنبية شعبية للمستثمرين تحت سن 30، وفقًا لبيانات من Fidelity وCharles Schwab.

إرساءفيتنام: طفرة التصنيع

بينما تتجه الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، ظهرت فيتنام كمركز رئيسي. يتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر بسرعة، وسجلت بورصة مدينة هو تشي منه عوائد مزدوجة الرقم باستمرار في السنوات الأخيرة.

يراهن المستثمرون الشباب على:

تطوير البنية التحتية

نمو العقارات في المدن الثانوية

صناديق الأسهم في قطاعي اللوجستيات والصنيع

إرساءإندونيسيا والفلبين: فرص واعدة لم تُكتشف بعد

تجذب هذه الأسواق شغف جيل زد بالفرص الجديدة. إندونيسيا، التي يزيد عدد سكانها عن 270 مليون نسمة، أصبحت ميدان اختبار للتكنولوجيا المالية. الفلبين بدورها تبرز باقتصاد رقمي مزدهر واستقرار مالي مدعوم بتحويلات العاملين بالخارج.

صناديق ETFs منخفضة التكلفة والصناديق الموضوعية التي تركز على التكنولوجيا الاستهلاكية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والتنمية الحضرية تحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين الواعين اجتماعيًا على منصات مثل eToro وTrading 212.

جيل زد يتجاهل الأسهم الأمريكية لصالح الأسواق الآسيوية الناشئة؟

والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والتنمية الحضرية تحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين الواعين اجتماعيًا على منصات مثل eToro وTrading 212.

إرساءهل هذه الاستراتيجية ذكية أم مجرد موضة؟

إرساءالمؤيدون: أساسيات قوية وتكاليف دخول أقل

نمو الناتج المحلي الإجمالي: تسجل العديد من الأسواق الآسيوية الناشئة نموًا يتجاوز 5% سنويًا — مقارنة بمتوسط أقل من 2% في الاقتصادات المتقدمة.

التركيبة السكانية: سكان أصغر سنًا يعني دورات طلب أطول واستهلاك متزايد.

سهولة الوصول إلى السوق: المزيد من الشركات المحلية تطرح للاكتتاب، والإطارات التنظيمية تتطور لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن دخول اقتصادات النمو العالي مبكرًا يشبه الاستثمار في وادي السيليكون أوائل الألفينات.

إرساءالمعارضون: مخاطر العملات وعدم الاستقرار السياسي

تقلب العملات يمكن أن يقلل العوائد عند تحويل الأرباح إلى الدولار.

لا تزال هناك عقبات في الوصول إلى السوق في بلدان مثل فيتنام والهند، حيث توجد ضوابط على رأس المال ومشكلات في السيولة.

المخاطر التنظيمية أعلى في الأسواق الناشئة، حيث يمكن للسياسات المفاجئة أن تؤثر على قطاعات بأكملها.

ومع ذلك، فإن العديد من مستثمري جيل زد يتقبلون هذه المخاطر كجزء من استراتيجية موزونة، تجمع بين صناديق ETFs الأمريكية أو الأسهم الممتازة، ومراكز نمو عالية في الأسواق الدولية.

إرساءأدوات تجعل الأسواق الناشئة أكثر سهولة

قدرة جيل زد على العمل على نطاق عالمي تعود بشكل كبير إلى منصات التكنولوجيا المالية التي توفر الوصول بشكل ديمقراطي:

Interactive Brokers وWebull تتيح شراء أجزاء من صناديق ETFs العالمية.

SoFi وPublic توسعان نطاق التعرض للأسواق الناشئة من خلال محافظ موضوعية.

Revolut وWise تتيحان للمستخدمين الاحتفاظ بأرصدة بعملات متعددة، مما يسهل التعامل مع تحويل العملات.

تلعب المنصات الاجتماعية أيضًا دورًا متزايدًا. تقدم منتديات مثل r/AsiaMarkets على Reddit ومؤثرو TikTok تحليلات واستراتيجيات إقليمية كان من غير المعقول الوصول إليها قبل عشر سنوات.

إرساءأفكار ختامية: هل هم على حق؟

قد يخاطر جيل زد جغرافيًا أكثر — لكنه يلعب على المدى الطويل. هم لا يراهنون على الربع القادم، بل على العقد أو العقدين التاليين من النمو العالمي، والبنية التحتية الرقمية، والتوسع الحضري.

في حين قد يرى المستثمرون الأكبر سنًا الأسواق الناشئة كمقامرة، يرى جيل زد أنها حتمية. من المرجح أن تظل السوق الأمريكية مهيمنة بطرق عديدة، ولكن بالنسبة لهذا الجيل الجديد من المستثمرين، لم تعد آسيا مجرد هامش — بل أصبحت فرضية محورية.