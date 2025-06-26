الارشيف / لايف ستايل

الامارات | مدرسة الصبر والشجاعة

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مدرسة الصبر والشجاعة 1/2
  • الامارات | مدرسة الصبر والشجاعة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الصبر والشجاعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدُّ الصيد بالصقور من أعرق وأهم عناصر التراث الثقافي في دولة الإمارات، إذ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهوية المجتمع الإماراتي وتاريخه، فهو مدرسة لتعليم الصبر والشجاعة والكرم، وتوارث أهل الإمارات هذه عبر الأجيال، وأولت الدولة اهتماماً كبيراً للحفاظ على هذا الموروث، وأدرجته «اليونسكو» ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، تأكيداً لقيمته التاريخية والثقافية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا