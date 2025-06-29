الامارات | «سرديات المكان».. إبداعات «المصور المُقيم» في منارة السعديات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت بمنارة السعديات فعاليات معرض «سرديات المكان.. رؤى منقحة» الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

ويسلط المعرض الضوء على أعمال فنية أبدعها المشاركون في أحدث نسخة من «برنامج المصور المُقيم» التابع لاستوديو التصوير الفوتوغرافي، والذي امتدت فعالياته لمدة أربعة أشهر، واستضاف سبعة فنانين صاعدين محليين وإقليميين وعالميين.

ويضم المعرض الأعمال الفنية للفنانين المشاركين في البرنامج والذين عكفوا على تجريب الأساليب المتنوعة في فنون صناعة الصورة، وذلك من خلال فضولهم الفطري وتفاعلهم الحسي مع البيئة المحيطة.

وتضم الدفعة الثالثة من برنامج المصور المُقيم كلاً من: أمان علي، وآنّا يوب، ودانا الضاعن، وفارس الكعبي، وحصة الزعابي، وريم حميد، ويوسف البادي. وأشرفت على البرنامج وقدمته فنياً وأكاديمياً موزة المطروشي، وهي فنانة مفاهيمية وكاتبة وطاهية مقيمة في الإمارات.

وتكشف الأعمال الفنية للفنانين عن قصص تعكس ذواتهم وتعبر عن الآخرين في آن معاً، ومن خلال الحركة والاستنطاق المكاني والتفاعل مع الشخصيات التي ظهرت في سردياتهم الفوتوغرافية، كشف الفنانون عن تحول تجاربهم الشخصية إلى طبقات جُمعت معاً لتشكل أعمالاً فنية نشأت وتطورت من خلال الحوارات المستمرة في الاستوديو ومداخلات ونصائح الأقران.

وتتناول الأعمال المعروضة مجموعة من الموضوعات المتنوعة، منها قصص الحب والرعاية في سياقات أسرية، وحياة النباتات كما تتشكل بفعل تدخل الإنسان في الفضاءات العامة، ولحظات تنبثق ضمن توازن العمليات الطبيعية، واستحضار الأماكن المهدّمة من خلال أبوابها ونوافذها، والارتباط العميق بين الإنسان ومحيطه، والتوتر القائم بين الحركة والسكون، بالإضافة إلى أعمال تتشكّل من الذاكرة والفراغات ضمن سياقات محلية وشخصية.