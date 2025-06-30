الامارات | وسط حضور غير مسبوق.. الشامي يُغنّي ويلتقط الصور مع معجبيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور جماهيري ضخم وغير مسبوق، أحيا النجم السوري الملقب بـ«الشامي»، حفله الغنائي، أول من أمس، ضمن احتفالات الدورة الـ28 من «مفاجآت صيف دبي» في مردف سيتي سنتر، الذي شهد توافد المعجبين الذين ملأوا ساحة الغاليريا والطوابق العليا لمشاهدة الحفل، وغنى النجم السوري مع جمهوره لنحو ساعة، في حفل طغت عليه حالة الحب الخاصة التي يحملها معجبو النجم الشاب، الذين أغدقوا عليه كثيراً من الحب والهدايا خلال الحفل.

وبإطلالة شبابية بدا النجم الشاب على المسرح، وقدّم التحية للجمهور، واعداً بتقديم حفلة مميزة، واستهل الحفل بأغنية «دوالي» التي حققت مشاهدات على منصات البث تخطت 133 مليون مشاهدة، ليستكمل الحفل بالإيقاع نفسه مع أغنية «صبرا»، وغنّى النجم السوري العديد من الأغنيات التي لاقت رواجاً كبيراً، وحققت أرقاماً عالية من حيث المشاهدات، منها «يا ليل ويا العين» التي حققت 264 مليون مشاهدة، متخطياً بهذه الأرقام كثيراً من نجوم العالم العربي، وتتسم أغنيات الشامي بالجمع بين الإيقاعات الهادئة والسريعة، إذ يعتمد على الإيقاع السريع وأسلوب «الراب» في الغناء، ويجمع في الأغنية الواحدة بين البداية شبه الخالية من الإيقاع، ليستكمل الأغنية بإيقاعات سريعة وشبابية.

وتفاعل الشامي خلال الحفل مع الجمهور الذي اتسم بأن أغلبه من فئة الشباب، حيث راح يغني الأغنيات تبعاً لطلب الجماهير، وألهب حماسة الجمهور حين قدّم أغنية «سميتك سما»، وأغنية «وين»، تبعتها أغنية «دكتور»، وهي جميعها أغنيات من تأليفه وألحانه، ومن الإيقاع السريع إلى الأغنيات الهادئة، لاسيما تلك التي يقدّم فيها مشاعر الحب والهجر أو الفقد، حيث غنّى الشامي «خدني»، وأغنية «جيناك»، ولم يمر الحفل من دون أن يقدّم الديو الذي جمعه مع الفنان المصري تامر حسني، «ملكة جمال الكون»، وهي من الأغنيات التي أطلقت في مطلع فصل الصيف، وغنّى الشامي هذه الأغنية عبر أسلوب «البلاي باك»، طالباً من الجمهور تأدية مقاطع تامر حسني.

ونجح الشامي على مدار الحفل في تقديم جرعة من الفرح لعشاق أغنياته الذين تجمهروا قبل موعد الحفل بساعات، وتفاعل النجم الشاب مع الحضور، ملتقطاً الصور معهم على المسرح، ليختم بإعادة الأغنيات التي قدّمها في بداية الحفل.

وحرص النجم الشاب على إرضاء رغبات المعجبين الذين توافدوا إلى مركز التسوق قبل موعد الحفل بوقت طويل ليكونوا في مقدمة الجمهور، إذ نزل عن المسرح مراراً، ليقف إلى جانب الجمهور ويلتقط معهم صور «السيلفي» من هواتفهم الشخصية، ما سبب حالة من التدافع بين المعجبين ليحظوا بهذه الصور، كما عمد بعض المعجبين إلى الصعود للمسرح من أجل إلقاء التحية على النجم الشاب والتقاط الصور معه، ما دفع حراس الأمن للتدخل في أكثر من موقف، من أجل الحفاظ على تنظيم الحفل.

عروض وفِرَق وحفلات

شهد انطلاق الدورة الـ28 من «مفاجآت صيف دبي» العديد من العروض والاحتفالات، التي نُظمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، منها عروض الفرقة الاستعراضية اليابانية «سابرينا»، ومغنية البوب الفلسطينية الأردنية، رين خوري، وعرض فرقة «عبري آند ذا باند»، والمغنية نويل خرمان، في فيستيفال سيتي مول، فيما قدمت فرقة الروك الأردنية «جدل» عرضاً في مردف سيتي سنتر، أما على مسرح كوكا كولا أرينا فقدمت فرقة ميامي حفلاً بمشاركة مطرف المطرف، فيما أقيم أيضاً حفل للنجمة بانة في دبي أوبرا، كما أقيم حفل تكريمي للنجمة أديل على مسرح سفينة الملكة «اليزابيث 2»، وقُدّم عرض «أتول خاطري» الكوميدي في كلية دبي، وعرض «وي كول آت باليه» على مسرح زعبيل، وعرض «بينوي ميكستيب كوميدي» في مركز دبي التجاري العالمي.

• نجح الشامي على مدار الحفل في تقديم جرعة من الفرح لعشاق أغنياته الذين تجمهروا قبل موعد الحفل بساعات.