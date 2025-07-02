الامارات | لعشاق «تويوتا».. لاند كروزر 300 تطل بمزيد من المهابة بلمسة روسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة «رينيجيد ديزاين» عن تقديم باقة البنية العريضة للسيارة تويوتا Land Cruiser 300، ما يمنح السيارة اليابانية المزيد من المهابة.

وأوضحت شركة التعديل الروسية أن الطاقم يشمل مصداً أمامياً رياضياً مزوّدا باسبويلر مدمج وشبك تهوية جديد مع مصد خلفي واسع وناشر رياضي قوي التصميم، إلى جانب أقواس عجلات عريضة تمنح السيارة حضوراً طاغياً، بالإضافة إلى نظام عادم رياضي يمكن تخصيصه حسب الطلب، وبنهايات مصممة بشكل خاص.

ومن الناحية الفنية، تم صنع جميع الأجزاء من بلاستيك ABS عالي الجودة، وهو نفس المادة المستخدمة من قبل «تويوتا» في صناعة مصدّاتها، بينما تم صنع نظام العادم من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ويمكن طلب الطاقم مباشرةً بألوان «تويوتا» الرسمية مثل الأسود والأبيض اللؤلؤي والفضي، ما يغني عن الحاجة إلى طلاء إضافي. وتتوج الملامح الجديد بجنوط مسبوكة بقياسات تتراوح بين 20 و24 بوصة.