الامارات | من هم الأشخاص الأكثر عرضة لمشاكل الكبد؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الكبد بأن الأشخاص الأكثر عُرضة لمشاكل الكبد هم الذين يعانون من زيادة الوزن وكذلك الذين يتناولون الأغذية الغنية بالسكريات والدهون بشكل مفرط، بالإضافة إلى شرب الكحوليات.

ويمكن الاستدلال على مشاكل الكبد من خلال ملاحظة هذه الأعراض: التعب والإرهاق المستمران، اصفرار بياض العينين، الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، اللون الداكن للبول، الأظافر البيضاء، الحكة، الميل للكدمات، والأوردة المرئية، التي تشبه العنكبوت.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج السليم في الوقت المناسب، لتجنب العواقب الوخيمة المترتبة على مشاكل الكبد والمتمثلة في تليف الكبد وسرطان الكبد.

وإلى جانب العلاج الدوائي، ينبغي اتباع نمط حياة صحي يرتكز على التغذية الصحية القائمة على الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة مع الإقلال من الدهون والسكريات قدر المستطاع والاستغناء عن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، فضلاً عن الإقلاع عن الخمر والتدخين.