ماسكات للوجه في البيت للتفتيح.. حضريها وفق نوع بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - هل تعانين من اسمرار البشرة والتصبغات والبقع الداكنة على وجهك؟ إذن أنت تحتاجين إلى ماسكات للوجه في البيت للتفتيح، سهلة وسريعة، تحضرينها من مكونات موجودة في مطبخك، وليست لها أي آثار جانبية على بشرتك، ناهيك عن قدرتها العالية على تفتيح وتبييض البشرة بشكل ملحوظ، لا سيّما أن بشرتك معرضة للإصابة بالتصبغات بشكل أكبر خلال فصل الصيف؛ نظراً إلى تعرضها الشديد لأشعة الشمس، التي تعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى اسوداد البشرة.

من "الخليج 365"، نقدم لكِ مجموعة ماسكات للوجه في البيت للتفتيح تضيء بشرتك، وتمنحكِ نضارة طبيعية، وفق نوع بشرتك، فلا تترددي في تجربتها.

أسرع ماسك لتفتيح البشرة الدهنية

إذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية وتعانين من البقع الداكنة أو لون البشرة غير الموحّد، جربي ماسك الطماطم وعصير الليمون، فالطماطم غنية بمضادات الأكسدة وتعمل على تقشير البشرة بلطف، فيما يساعد عصير الليمون في تفتيح البشرة وتنقيتها من الشوائب.

طريقة تحضير الماسك: امزجي ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وطبّقي المزيج على وجهك لمدة 10 دقائق فقط، ثم اشطفيه بالماء البارد. لا تنسي استخدام واقي الشمس بعد هذا الماسك؛ لأنه يحتوي على مكون حمضي.

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أسهل ماسك لتفتيح البشرة الجافة

ماسك العسل والأفوكادو لتفتيح الوجه



البشرة الجافة تحتاج إلى التفتيح والترطيب في آنٍ واحد معاً، لذلك يُعد ماسك العسل والأفوكادو مثالياً لكِ لهذا النوع من البشرة، فالعسل يرطب وينعم البشرة، في حين أن الأفوكادو يحتوي على الفيتامين E الذي يحارب التصبغات.

طريقة تحضير الماسك: اهرسي نصف حبة أفوكادو ناضجة، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل. طبّقي المزيج على كامل وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بلطف بالماء الفاتر.

هذا الماسك سيمنحك بشرة مشرقة وممتلئة بالترطيب.

أسهل وأسرع ماسك لتفتيح البشرة الحساسة من دون آثار جانبية

إذا كنتِ من ذوات البشرة الحساسة التي تعاني من الاحمرار بسهولة، ننصحكِ بماسك اللبن الزبادي وماء الورد. الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك، الذي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميت بلطف، بينما يعمل ماء الورد كمهدئ للبشرة.

طريقة تحضير الماسك: اخلطي ملعقتين من الزبادي مع نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد، ووزعي الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق. اغسلي وجهك بعدها بالماء البارد وستلاحظين فرقاً من أول استعمال.

ماسك مثالي لمن تبحث عن نتائج سريعة وآمنة.

أفضل ماسك تفتيح للبشرة المختلطة

البشرة المختلطة تحتاج إلى توازن بين الترطيب والتنقية، ولهذا فإن ماسك الخيار والنشا هو الخيار الأمثل. الخيار ينقي ويرطب المناطق الجافة، والنشا يساعد على تفتيح مناطق الجبهة والذقن التي تميل إلى الدهنية.

طريقة تحضير الماسك: ابشري نصف خيارة، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من نشا الذرة. ضعي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليها بلطف بالماء الفاتر.

ماسك للوجه للتفتيح يناسب البشرة العادية

إذا كنتِ من صاحبات البشرة العادية، يمكنك الاستفادة من معظم المكونات الطبيعية، ولكن ماسك البابايا والعسل، يُعد من أفضل الخيارات لتفتيحها وتعزيز نضارتها.

طريقة تحضير الماسك: اهرسي قطعة صغيرة من البابايا الناضجة وامزجيها مع نصف ملعقة من العسل. طبّقي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بماء فاتر.

سيساعدك هذا الماسك في الحصول على إشراقة طبيعية وملمس ناعم للبشرة.

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كيف أفتّح بشرتي بسرعة؟ إليكِ 5 نصائح ذهبية

امرأة ببشرة نقية خالية من التصبغات



إضافة إلى الماسكات الطبيعية، إليكِ بعض النصائح السريعة والفعالة لتفتيح بشرتك خلال فترة قصيرة: