الامارات | إبداع دبي في أبرز قاعات الموسيقى الكلاسيكية بالعالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفَت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بإنجاز استثنائي حققته «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي»، خلال مشاركتها في تقديم عرض موسيقي على خشبة قاعة «كارنيغي» العريقة في مدينة نيويورك الأميركية، لتكون بذلك أول أوركسترا إماراتية تؤدي عروضها في واحدة من أبرز قاعات الموسيقى الكلاسيكية في العالم. ويأتي هذا الإنجاز، بدعم من «منحة دبي الثقافية»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، في إطار التزام الهيئة بتفعيل دور الفنون كمنصة مبتكرة لتعزيز الحوار الثقافي، ورعاية ودعم أصحاب المواهب الناشئة، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم، وتعزيز ريادة دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وتمكّن أعضاء «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي»، البالغ عددهم 70 موسيقيًّا من أصحاب المواهب المحلية الشابة، من تقديم عرضٍ موسيقيٍّ استثنائي، شهد الأداء العالمي الأول لمقطوعة «فرقة السلام» من تأليف الموسيقار الإماراتي المعروف إيهاب درويش.

رحلة ثقافية

وقبيل العرض، شارك أعضاء الأوركسترا، ترافقهم مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي،هالة بدري، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»،شيماء راشد السويدي، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالإنابة في «دبي للثقافة»، سارة الباشاشي، في رحلة ثقافية واسعة، تحت إشراف الشريكة المؤسسة والمديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب – دبي، أميرة فؤاد، والمايسترو جوناثان وينتر باريت، وشملت الزيارة عدداً من أبرز مؤسسات الموسيقى الكلاسيكية العالمية، من بينها مدرسة «جوليارد» المرموقة، وقاعة «ستاينواي آند سونز» الشهيرة، إلى جانب المشاركة في ورشة تدريبية قدمتها المايسترو المرموقة هيلين تشا‑بيو، المديرة الفنية لمعهد وارتون لفنون الأداء، والقائدة الرئيسية لأوركسترا شباب نيوجيرسي السيمفونية، إضافة إلى ورش عمل حصرية بإشراف نخبة من الفنانين العالميين، وذلك بهدف تمكين أعضاء الأوركسترا من الحصول على فرص تعليمية قيّمة، وعرض مهاراتهم في بيئات متنوعة.

التعاون المشترك

وخلال الجولة، التقى وفد الهيئة برئاسة هالة بدري، بكل من مدير تطوير الأعمال في ستاينواي آند سونز – الإمارات، رضا بن عبدالله، و الرئيس التنفيذي للابتكار في ستاينواي آند سونز ومخترع نظام «سبيريو»، إريك فايدنر، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون المشترك، وأهمية الشراكات التعليمية بينهم. وأثناء اللقاء أشارت هالة بدري إلى التعاون القائم بين «دبي للثقافة» و«ستاينواي آند سونز – دبي» و«هاوس أوف بيانوز»، الذي أثمر عن إطلاق مسابقة «ستاينواي للبيانو» وتنظيم «المخيم التدريبي للبيانو»، بدعم من برنامج «منحة دبي الثقافية».

ملتقى للمواهب

وأكدت هالة بدري أهمية دور «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» في مد جسور التواصل مع الثقافات، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. وقالت: «يشكل هذا الإنجاز محطة مهمة تجسد التزام دبي برعاية الجيل القادم من الموسيقيين، وجهودها في دعم مشروع 'أوركسترا دبي'. كما تعكس هذه المشاركة رؤية موحدة تضع تنمية أصحاب المواهب، والتعاون الدولي، والتميّز الفني في صميم الاستراتيجية الإبداعية للإمارة».

شغف وعمل جاد

قالت الشريكة المؤسسة والمديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب - دبي أميرة فؤاد،: «يمثل الحفل الاستثنائي في قاعة كارنيغي تتويجًا لسبع سنوات من الشغف والعمل الجاد، وهو ما ساهم في إبراز مواهب شبابنا الموسيقيين وتعزيز حضورهم على الساحة العالمية، إلى جانب بناء شراكة وثيقة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، التي تؤمن برسالتنا في صناعة ذكريات لا تُنسى»، وعبرت عن اعتزازها بقيام «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» بتمثيل الدولة على واحد من أعرق وأشهر المسارح العالمية. وأضافت: «كان ذلك بمثابة تكريم لإبداع والتزام شبابنا الموسيقيين، الذين أظهروا براعتهم الفنية على منصة دولية مرموقة».