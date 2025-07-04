الامارات | "براند دبي" تطلق موسما جديدا من حملة "وجهات دبي" الصيفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن انطلاق موسم جديد من حملة "#وجهات_دبي" الصيفية، خلال الفترة من 4 إلى 31 يوليو الجاري لتقدم للسكان والمقيمين والزوار معلومات تمكّنهم من التخطيط لعطلة صيفية متميزة في دبي، وتسليط الضوء على أهم مناطق الجذب فيها خلال هذا الموسم، لاسيما وأن دبي تتمتع بالعديد من المرافق الترفيهية الداخلية التي تشهد نشاطاً مكثفاً خلال هذه الفترة من العام، حيث تبرز الحملة الخيارات التي تجعل من دبي خياراً مثالياً للعطلات على مدار العام.

ويتزامن إطلاق الموسم الجديد من الحملة مع بدء العطلات الصيفية وتزايد الإقبال على الأنشطة والفعاليات التي تشهدها أبرز وجهات دبي الصيفية، من الحدائق الألعاب المائية، وأحواض السباحة ذات الإطلالات المميزة على أبرز معالم دبي، إضافة إلى الوجهات الترفيهية التي تقدم خيارات لا نهائية للأطفال والكبار على حد سواء.

مسار استراتيجي

وأكدت مديرة "براند دبي" شيماء السويدي، أن حملة "#وجهات_دبي" تمثل أحد المسارات الاستراتيجية التي يعمل عليها المكتب الإعلامي لحكومة دبي لإبراز ما تتميز به دبي كمدينة نابضة بالحياة على مدار العام، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ووجهت السويدي الشكر لكل شركاء الحملة لما أبدوه من دعم وتعاون نموذجي، ولجميع من أسهم في الإعداد لها هذا الموسم، وقالت: "تمثل #وجهات_دبي الصيفية دعوة مفتوحة لسكان المدينة وزوارها لاستكشاف ما تتميز به الإمارة من وجهات وأماكن ترفيهية خلال فصل الصيف .. حرصنا في براند دبي أن تكون الحملة خلال الموسم الحالي متضمنةً محتوىً تفاعلياً مميزاً، بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لمساعدة العائلات والزوار على التخطيط لعطلاتهم بسهولة، عبر اطلاعهم على أفضل الخيارات التي تقدمها دبي خلال الصيف.



وجهة مفضلة

من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنظيمية لـ "#وجهات_دبي"، سارة مرداس، أن الحملة في موسمها الجديد تمثل امتداداً لجهود "براند دبي" في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعائلات والزوار على مدار العام، من خلال محتوى تفاعلي ومبادرات نوعية تعكس تنوع المدينة وثراء تجربتها، مشيرة إلى أن الموسم الجديد للحملة يهدف إلى إبراز الأنشطة الصيفية التي تقدمها دبي بطريقة تلائم كافة أفراد الأسرة.

محتوى مبتكر

وتتضمن حملة "#وجهات_دبي" الصيفية هذا العام إطلاق مجموعة من الأدلة الإرشادية الرقمية التي توفّر معلومات محدثّة عن المخيمات الصيفية للأطفال، والأنشطة الصيفية، ومستلزمات الصيف، إضافة إلى دليل الوجهات الرياضية الداخلية.

وستطلق الحملة مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو من تنفيذ "براند دبي" والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إضافة إلى مقاطع سيقوم ستقدمها مجموعة مختارة من صُنّاع المحتوى، وسيتم بث تلك المقاطع طوال الحملة عبر مختلف المنصات الرقمية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها سواء للعائلات أو الأفراد الذين قرروا إمضاء عطلاتهم في دبي.

ويشارك في الحملة هذا العام نخبة من أبرز صُنّاع المحتوى والمؤثرين والجهات الإعلامية من سواء من دولة الإمارات أو من خارجها، لتوثيق تجاربهم الصيفية في دبي عبر فيديوهات قصيرة تُنشر على أهم منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستجرام" وغيرها.

"بكل فخر من دبي"

وتولي الحملة اهتماماً خاصاً بالمشاريع المحلية المنضوية تحت مظلة مبادرة "بكل فخر من دبي"، التي أطلقها "براند دبي" لدعم رواد الأعمال والمبدعين، حيث سيتم تسليط الضوء على مجموعة مختارة من هذه المشاريع ضمن المحتوى الترويجي للحملة، لإبراز ما تقدمه من منتجات وخدمات مبتكرة تناسب فصل الصيف، بما لهذا الدعم من أثر في تشجيع رواد الأعمال، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تحقيق ما تتطلّع إليه من مستويات جديدة من النجاح.

أدلة إرشادية تفاعلية

ويقدم براند دبي على مدار الحملة مجموعة من الأدلة الإرشادية الرقمية التفاعلية المتنوعة بهدف توفير مزيد من المعلومات حول الوجهات الرئيسية في دبي خلال شهر يوليو. ومع انطلاق الحملة في هذا الموسم، أصدر براند دبي دليلاً إرشادياً متضمناً مجموعة من الخيارات المتنوعة التي يمكن للعائلات والأفراد الاستمتاع بها في دبي خلال العطلة الصيفية، مثل الشواطئ والحدائق والأنشطة المائية، وأماكن الألعاب المغلقة، إذ يمكن من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بكل خيار، التعرف على مكانه على خارطة دبي، بما يسهل الوصول إليها. ويمكن الوصول إلى هذا الدليل عبر الرابط التالي:

https://dubaidestinations.ae/-/media/2025/july/04-07/02/_-dubai-summer-activities.pdf