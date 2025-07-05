القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب يومي يحمل حركة كبيرة فتعود الامور الى مسارها الطبيعي تتفاهم مع الاشخاص وتتوضح علامات الاستفهام لتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق اهدافك. تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الارباح فتبدأ مشاريع مميزة
عاطفياً: يرعاك كوكب الحب الزهرة من برج الجوزاء من بيت الشهرة والشعبية فتبدو الظروف ملائمة للتقارب ولإحلال السلام والتوازن في العلاقة مع الشريك فتكثر المناسبات والاحتفالات واللقاءات مع الاهل والاصدقاء للعازب, اسبوع رائع ومميز حيث تتطوّر فيه العلاقات وتقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة استجمام او رحلة عمل
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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