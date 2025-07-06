القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في العقرب يومي السبت والاحد في مواجهة مع بلوتون المتراجع في الدلو ومربع مع عطارد في برجك فتكثر الاولويات الشخصية والعائلية من الضروري ان تهتم بكل التفاصيل فلا تتهرب او تبتعد عن متطلبات العائلة والواجبات البيتية ان عائلتك تحتاج منك رعاية كاملة صحيا ومعنويا ولا تدخل في مشاكل في بيتك
عاطفيّاً: انتقال الزهرة الى من موقع معاكس من الثور الى موقع داعم في الجوزاء يزيد من تألقك العاطفي لتعيش اسبوعا دافئا ورومنسيا يحررك من الضغوط النفسية والعاطفية تاثيرات ولا اجمل تدعم علاقتك الحالية فتكون لك الكلمة الفصل الأمر الذي يقربك من الشريك والاولاد والاهل والاصدقاء للعازب تعيش فترة مناسبة لمشاركة الحبيب في نشاطاته ولتمضية الوقت معًا ولتبادل الأحاديث على اختلاف وجهات نظرها
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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