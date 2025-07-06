توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب في البيت الثاني بيت المال والشهرة والانتشار تقبض مال وتحسم العلاقات والقضايا المصرفية والشوؤن المالية من بيع شراء قبض ودفع ممكن ارث مكن تعويض في العمل حتى التجار من مواليد الميزان سيكون بانتظارهم حوالات مالية تاثيرات مادية تحمل مردودا

عاطفياً: تأتيك الأجواء الرومانسية على طبق من الفضة مع انتقال كوكب الحب الى برج الجوزاء الصديق الذي تفتح أبواب التواصل والحميمية مع الشريك فيبدو هذا الاسبوع نشيطاً ومشجعاً على التلاقي والاتصالات والزيارات والرحلات الترفيهية مع العائلة للعازب اجواء عاطفية رومنسية استثنائية تسيطر على علاقتك مع الحبيب الامر الذي يفرح قلبك ويدخل البهجة الى حياتك اليومية