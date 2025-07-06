القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد القمر في برجك في مثاث فلكي مع الشمس والمشتري في السرطان والمريخ ايضا في العذراء في موقع مناسب جدا الكواكب مجتمعة في كل مواقعها مناسبة لك تعطيك المجد من اطرافه فيقوى نجمك وتتوج جهود سابقة بتقدير او تقييم وتحصل على دعم واخبار سارة اجواء جيدة تغمرك بإرادة صلبة وثقة بالنفس وقدرة على ترجمة الأحلام الى وقائع
عاطفياً: الخبر الجيد هو ان انتقال الزهرة من الثور من مواجهة مع برجك الى الجوزاء الصديق يلطف الاجواء ويغمر حياتك العاطفية بالعذوبة والرومنسية ان الشريك دائما الى جانبك يمنحك الدعم المعنوي ويغذي روحك بالامل والثقة بالنفس ما يجعلك تعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك للعازب قد تتلقى مفاجئة جيدة يحتفظ بها لك الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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