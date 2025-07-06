توقعات مولود برج "القوس" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد القمر في العقرب ايام واعدة بالحظ الذي يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب الارباح في حين أن القدر يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً. تسمح لك بإعادة خلط الاوراق من جديدينتقل القمر الى برج القوسالى البت رقم 12 بيت العراقيل فيكون استقرارك المهني على المحك في هذه الايام الصعبة

عاطفياً: تعيش اجواء عاطفية وعائلية واوضاعا ممتازة لتعزيز الروابط وتقريب وجهات النظر تحت تاثيرات الزهرة من برج الجوزاء وقد تشعر بالحنين الى الماضي ولحظاته الحميمية. لن يخيب الحظ أملك ولا سيّما إذا كانت علاقتك متينة. اما العازب فهو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير