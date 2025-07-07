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الامارات | لماذا تُطفأ الأنوار في الطائرة عند الإقلاع وعند الهبوط ؟

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | لماذا تُطفأ الأنوار في الطائرة عند الإقلاع وعند الهبوط ؟ 1/2
  • الامارات | لماذا تُطفأ الأنوار في الطائرة عند الإقلاع وعند الهبوط ؟ 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المؤكد اننا لاحظنا جميعاً قبل ذلك تعتيم أضواء الطائرة عند الإقلاع وعند الهبوط، ولا بد أننا كذلك تساءلنا عن السبب.  

قد يبدو الأمر مقلقا للبعض، خاصةً إذا كان يسافر لأول مرة، عندما تغرق المقاعد فجأة في الظلام دون تفسير واضح.

لكن لا داعي للقلق، فهناك سبب منطقي وراء هذه الخطوة، حيث أوضحت مضيفة الطيران باربرا باسيليري، المعروفة باسم "باربي باك"، أن خفض الإضاءة في تلك اللحظات ليس إجراءً عشوائيا، بل أمني بحت يهدف إلى تهيئة أعين الركاب للتأقلم مع الظلام في حال حدوث طارئ يتطلب الإخلاء السريع.

وأوضحت وفقا لصحيفة "ميرور"، أن هذا يساعد الركاب وطاقم الطائرة على الرؤية بوضوح خارج الطائرة فور فتح الأبواب، خاصة إذا كانت البيئة المحيطة مظلمة.

 كما يضمن سهولة تحديد مسارات الإخلاء والإضاءة الأرضية التي توجه الركاب نحو المخارج.

وفي الواقع، فإن تخفيف الأضواء هو جزء من بروتوكولات السلامة المتبعة عالميا أثناء مرحلتي الإقلاع والهبوط، واللتين تُعدان من أكثر مراحل الرحلة خطورة.

بالإضافة إلى ذلك، يقلل التعتيم من الانعكاسات والوهج على النوافذ؛ ما يمنح الطاقم والركاب رؤية أوضح للبيئة الخارجية، وهو أمر مهم لزيادة الوعي بالمحيط.

ومن الفوائد الإضافية لتخفيف الإضاءة، أنه يسهم في تقليل استهلاك الطاقة داخل الطائرة خلال المراحل الحرجة من الرحلة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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