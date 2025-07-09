صيحات مكياج تُوازِن بين الرقيّ والجرأة من اليوم الثاني لأسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:19 صباحاً - خطفت عروض الأزياء خلال اليوم الثاني لأسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025 – 2026 الأنظار؛ حيث أُطلقت منها مجموعة من صيحات المكياج العصرية التي جعلت عيون العارضات وشفاههن لوحة فنية مرسومة بإتقان، فأبرزتها بأفضل رسمات المكياج التي أتت قوية أحياناً وناعمة في أحيان كثيرة، مؤكدة أن المكياج الناعم الذي يبرز الملامح لا يزال يحتل ساحة الموضة والجمال، وسيبقى كذلك في المواسم المقبلة، من دون أن ننسى أحمر الشفاه الأحمر، الموضة الأيقونية الحاضرة بقوة في كل المواسم والعروض.

ومن "الخليج 365"، نرصد لكِ مجموعة صيحات مكياج لفتتنا في اليوم الثاني لأسبوع الموضة في باريس لموسم خريف وشتاء 2025 – 2026؛ لتكوني السباقة في اعتمادها.

مكياج عيون حاد بدرجات الرمادي

من عرض جورجيو أرماني بريفيه Giorgio Armani Prive- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض جورجيو أرماني بريفيه Gorgio Armani Privee، تَجسّد الرقيّ والقوة في مكياج العيون الذي ارتكز على تدرجات الرمادي الداكن، بأسلوب دخاني حاد يمتد إلى زاوية العين الخارجية؛ ليمنح نظرات العارضات طابعاً درامياً آسراً. وقد تم تنعيم هذا اللوك من خلال الحفاظ على البشرة مخملية وموحّدة، مع لمسات نيود على الشفاه، مما عكس توازناً دقيقاً بين القوة والأنوثة، يناسب السهرات الأنيقة والمناسبات الشتوية.

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مكياج فضي ميتاليك مع الشفاه الوردية الناعمة بوشاح يغطي الجزء العلوي من الوجه

من عرض جورج شقرا Georges Chakra - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما جورج شقرا Georges Chakra، فقد قدّم إطلالات فنية بامتياز؛ إذ أُرفق المكياج الفضي الميتاليك الجريء على الجفون بوشاح مصمم من الشبك والدانتيل الشفاف باللون الأسود، يغطي الجزء العلوي من الوجه، في لمسة درامية فاخرة تستحضر أجواء الغموض الملكي. وتم تنعيم اللوك من خلال اعتماد أحمر شفاه وردي ناعم؛ ليبرز تلاعباً مدروساً بين القوّة والرقة، ويعكس فلسفة شقرا في تقديم الجمال كقصة مشهدية متكاملة.

مكياج البشرة المضيئة

من عرض آشي Ashi - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



دار آشي Ashi اختارت الاحتفاء بجمال البشرة الطبيعية المتوهجة، من خلال مكياج يرتكز على الإشراق الداخلي والهايلايتر الناعم الموزع عند أعلى الخدين وجسر الأنف وزوايا العين. بدا المكياج شبه غير مرئي، لكنه مليء بالحياة، مع شفاه مات باللون النيود الطبيعي، وكأن العارضات خرجن من مشهد سينمائي خافت الإضاءة.. لكن بلمعان داخلي ساحر.

مكياج كلاسيكي بأحمر الشفاه الأحمر

من عرض يانينا Yanina- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



يانينا Yanina قدّمت واحدة من أكثر الصيحات خلوداً وأناقة: الشفاه الحمراء الكلاسيكية. تميّز المكياج ببساطته وقوته في آنٍ؛ إذ جاءت البشرة مخملية موحّدة، مع لمسة من ظلال العيون المحايدة وأحمر شفاه بتركيبة مخملية رسمت الشفاه بعناية، فأبرزتها بأسلوب راقٍ وجذاب، منح العارضات طابعاً أنثوياً جريئاً يعكس نضج الأنوثة وقوة الحضور.

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مكياج برونزي متوهج يُحاكي لون البشرة

من عرض شانيل Chanel- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



دار شانيل Chanel كعادتها فضّلت البساطة المترفة، وقدّمت مكياجاً برونزياً متوهجاً يندمج بسلاسة مع لون البشرة؛ ليعزز جمالها الطبيعي. ألوان الأرض بدت واضحة على العيون والخدود، مع شفاه باللون الوردي الناعم، وهايلايتر دافئ عند الزوايا العالية للوجه؛ ليولد مكياجاً مثالياً لفصل الخريف؛ حيث يتلاقى دفء الألوان مع برودة الطقس.

مكياج الشوكولاتة مع الأيلاينر الأسود المقوس

من عرض فان دير كمب Van Der Kemp- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما عرض فان دير كمب Van Der Kemp، فتميّز بمكياج عيون جذاب اعتمد الأيلاينر الأسود المقوّس، بأسلوب مستوحى من التسعينيات، رافقه ظل شوكولاتة غني يغلف الجفن المتحرك، في تناغم يبرز جمال العين بلمسة درامية أنيقة. وتمت موازنة هذا اللوك بشفاه نيود لؤلؤية، ما أضفى على العارضات لمسة عصرية تجمع بين الجرأة والنعومة في آنٍ.

صيحات تُوازِن بين الرقيّ والجرأة والأنوثة

في اليوم الثاني من أسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025 – 2026، برزت ملامح واضحة لصيحات مكياج تجمع بين البساطة الراقية واللمسات الجريئة المدروسة والأنوثة. من المكياج المعدني اللافت إلى الإطلالات الكلاسيكية بأحمر الشفاه الأحمر، بدت العارضات كأنهن يعكسن مزاج الموسم القادم: أنوثة ناعمة تتحدى النمطية، وتحتفي بجمال المرأة كما هو، مع لمسات فنية تجعل من المكياج مساحة تعبير حرة ومتجددة.