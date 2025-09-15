أسرار الجمال السعودي: عادات وتقاليد جمالية متوارثة عبر الأجيال لمناسبة اليوم الوطني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 01:01 مساءً - منذ قرون، ارتبط الجمال لدى المرأة السعودية بتقاليد أصيلة لا تزال راسخة حتى يومنا هذا، بدءاً من الكحل العربي الأصيل الذي اعتُبر رمزاً للسحر والنقاء وزيّن عيون النساء في البادية، مروراً بالورد الطائفي الفاخر المستخدم للحفاظ على إشراقة البشرة، والحناء التي لم تقتصر على الزينة فحسب، بل حملت أيضاً دلالات اجتماعية، وصولاً إلى الزيوت الطبيعية، مثل السمسم والسدر التي أثبتت فعاليتها في العناية بالشعر عبر مئات السنين.

وفي اليوم الوطني السعودي، تعود هذه الطقوس لتذكّرنا بأن الجمال السعودي ليس مجرد مظهر، بل هو حكاية متوارثة تحمل في طياتها أصالة الماضي وحداثة الحاضر. وما زالت كثير من النساء السعوديات يستلهمن من هذا التراث في روتينهن اليومي، فيمزجن بين الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها عبر الزمن وأحدث مستحضرات العناية الحديثة، ليعكسن صورة امرأة سعودية فخورة بجذورها، متألقة بهويتها، ومتصلة بتراثها الجمالي الأصيل.

الكحل العربي الأصيل.. رمز الجمال السعودي المتوارث

مكياج بالكحل العربي بأنامل خبيرة التجميل السعودية العنود العتيبي



لم يكن الكحل العربي مجرد مستحضر تجميلي تتزين به النساء السعوديات فحسب، بل هو إرث جمالي وثقافي توارثته الأجيال في السعودية وسائر المنطقة العربية. وقد ارتبط هذا المسحوق الأسود النقي بجمال العيون الواسعة وسحر النظرات، ليصبح جزءاً من هوية المرأة العربية والخليجية على حدّ سواء. وفي التراث السعودي، عُرف الكحل كأداة مزدوجة تجمع بين الزينة والعلاج، إذ استُخدم لتعزيز جمال العين وإبراز عمقها، وفي الوقت نفسه لحمايتها من وهج الشمس والغبار، بفضل تركيبته الطبيعية الغنية بالمعادن. ولعلّ سرّ جاذبيته يكمن في بساطته وارتباطه بالأنوثة الأصيلة، ما جعله يظلّ حاضراً حتى اليوم في إطلالات النساء السعوديات، سواء في المناسبات التقليدية أو في المكياج العصري الذي يمزج بين الماضي والحاضر.

مميزات الكحل العربي

إبراز جمال العينين ومنحها سحراً وعمقاً.

حماية العين من الغبار والتلوث، نظراً لاحتوائه على معادن طبيعية.

عكس هوية ثقافية متجذّرة تعزز جاذبية المرأة السعودية.

طرق استخدام الكحل التقليدية

وضعه على خطي الرموش العلوية والسفلية، لإطلالة عيون واسعة.

تطبيقه مع مكياج ناعم وبشرة طبيعية لإبراز الأصالة بجاذبية عصرية.

الحناء.. لمسة جمالية في التراث السعودي

تزيين اليدين بالحناء

منذ القدم، شكّلت الحناء جزءاً أساسياً من الطقوس الجمالية في الثقافة السعودية، حيث ارتبط استخدامها بالمناسبات الاجتماعية والاحتفالات الكبرى. ففي الأعراس، كانت النساء السعوديات يرسمن نقوش الحناء التقليدية على الأيدي والأقدام كرمز للفرح والتزيّن. ولم يقتصر دور الحناء على الزينة فقط، بل استُخدمت كعلاج طبيعي لتقوية الشعر ومنحه لمعاناً صحياً.

وفي اليوم الوطني السعودي، تستعيد الحناء حضورها كجسر يربط بين الماضي والحاضر، إذ تجتمع النساء والفتيات لإحياء هذه الطقوس التراثية التي تعكس روح الفرح والانتماء. فالنقوش المزخرفة على الأيادي والأقدام لم تعد تقتصر على الأعراس، بل أصبحت جزءاً من مظاهر الاحتفال، حيث تعبّر الحناء عن الأصالة والاعتزاز بالهوية السعودية. إنها لمسة جمالية متجددة تُبرز جمال المرأة وتؤكد ارتباطها العميق بجذورها وثقافتها العريقة.

فوائد ومميزات الحناء:

إزالة القشرة من فروة الرأس والدهون الزائدة.

منح درجات لونية طبيعية آمنة بعيداً عن المواد الكيميائية.

تبريد البشرة وعلاج مهدئ في الطقس الحار.

تفتيح وتنعيم اليدين والقدمين.

تقوية الأظافر وإضفاء لمسة فنية أنثوية على اليدين والقدمين.

طرق استخدام الحناء التقليدية للشعر

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء الطبيعي مع ربع كوب من الماء، حتى يتكوّن معجون متماسك، ثم أضيفي إليه القليل من عصير الليمون أو زيت الزيتون لتعزيز الفوائد.

اتركي المزيج جانباً، لعدة ساعات حتى يتخمر وتزداد صبغته الطبيعية.

وزعي المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وغطيه بغطاء بلاستيكي.

انتظري من 2 إلى 4 ساعات، ثم اشطفي الشعر جيداً بالماء وشامبو خالٍ من الكبريت.

طرق اسخدام الحناء التقليدية للبشرة

امزجي ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء الطبيعي، مع ملعقة صغيرة ماء الورد حتى يتكوّن معجون ناعم.

طبقي المعجون على اليدين أو القدمين لزخارف تقليدية، أو استخدميه كقناع لتبريد وتنعيم البشرة.

طرق استخدام الحناء للأظافر

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء مع ربع كوب من الماء الدافئ، للحصول على قوام متجانس.

طبقي الخليط على الأظافر واتركيه حتى يجف تماماً، ليمنح لوناً برتقالياً دافئاً مع طبقة حماية طبيعية.

الورد الطائفي وماء الورد للبشرة.. سر النضارة في التراث السعودي

ماء ورد الطائف

من قلب مدينة الطائف، انطلقت شهرة الورد الطائفي ومائه العطر الذي شكّل جزءاً من روتين الجمال السعودي ليس فقط كعنصر عطري فاخر، بل أيضاً كأحد أسرار الجمال التقليدية لدى النساء السعوديات. فقد تحوّل ماء الورد المستخلص من بتلاته العطرة إلى مستحضر طبيعي أساسي في روتين العناية بالبشرة، يجمع بين الفخامة والفوائد الصحية. ففي التراث السعودي، كانت النساء يستخدمن ماء الورد كوسيلة للحفاظ على إشراقة الوجه ونضارته، لما يتمتع به من خصائص مهدئة ومنعشة. فهو لا يقتصر على الترطيب فحسب، بل يعمل أيضاً كتونر طبيعي يساعد على توازن البشرة وشدّها، ليصبح رمزاً للجمال الطبيعي المتوارث جيلاً بعد جيل.

وفي اليوم الوطني السعودي، يتجدّد حضور ماء الورد الطائفي كعادة جمالية تعبّر عن أصالة المرأة السعودية واعتزازها بتراثها. فهو لم يعد مجرد مستحضر طبيعي للعناية بالبشرة، بل أصبح رمزاً وطنياً يعكس ثراء الطبيعة السعودية وتفرّدها. ومع كل رشّة من ماء الورد، تستحضر النساء السعوديات عبق الجبال الطائفية وروح الفرح التي ترافق الاحتفالات الوطنية، ليبقى ماء الورد علامة جمال متوارثة تجسد الانتماء والفخر بالهوية.

فوائد ماء ورد الطائف الجمالية

ترطيب البشرة ومنحها إشراقة طبيعية.

تهدئة الاحمرار والالتهابات.

تونر طبيعي لشد البشرة وإغلاق المسام الواسعة

مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة، نظراً لغناه بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.

وصفات ماء ورد الطائف على الطريقة السعودية

منذ القدم، اعتمدت السعوديات على ماء ورد الطائف كركيزة أساسية في روتين جمالهن اليومي، إذ يدخل هذا المكوّن الفاخر في وصفات سهلة التحضير تمنح البشرة إشراقة طبيعية ونضارة متجددة. ومن بين الوصفات التقليدية الشائعة:

تونر ماء ورد الطائف اليومي

ضعي ماء ورد الطائف في زجاجة بخاخ واحفظيه في الثلاجة.

بعد تنظيف وجهك، رشي طبقة خفيفة من ماء الورد على بشرتك أو امسحيها بقطنة مبللة به، صباحاً ومساءً كخطوة أساسية في الروتين اليومي

الفائدة: شد المسام، وإعادة التوازن الطبيعي للجلد.

قناع ماء ورد الطائف الطبيعي

اخلطي ملعقتين من ماء ورد الطائف مع ملعقة كبيرة من الطين الطبيعي (أو الحناء البيضاء). حتى يتكون معجون ناعم.

طبّقيه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر.

الفائدة: توحيد لون البشرة ومنحها توهجاً صحياً مع ترطيب طبيعي.

ماء ورد الطائف المثلج

انقعي قطنتين في ماء ورد الطائف البارد أو المثلج.

ضعيهما على العينين لمدة 10 دقائق صباحاً أو قبل النوم.

الفائدة: تخفيف الانتفاخات تحت العين، ومنحها نظرة أكثر إشراقاً.

الزيوت الطبيعية.. سرّ الشعر الصحي في التراث السعودي

إمرأة شعرها طويل وصحي

لطالما شكّلت الزيوت الطبيعية جزءاً أساسياً من الطقوس الجمالية التي اعتمدتها النساء السعوديات، للحفاظ على جمال شعرهن. ويبرز من بين هذه الزيوت زيت السمسم وزيت السدر، اللذان ارتبطا بجمال شعر السعوديات. فقد استُخدم زيت السمسم لتغذية فروة الرأس، تنعيم الخصلات، وحمايتها من الجفاف بفضل غناه بالفيتامينات الدهنية. أما زيت السدر، فكان يُحضَّر غالباً على شكل معجون زيتي أو يُمزج مع أعشاب طبيعية ليمنح الشعر قوة استثنائية ويزيد من كثافته ولمعانه الصحي. حتى اليوم، لا تزال الكثير من السعوديات يدمجن هذه الزيوت التقليدية في روتين العناية بشعرهن، سواء عبر التدليك المباشر لفروة الرأس أو إضافتها لأقنعة منزلية، لتبقى رمزاً للجمال الطبيعي المتوارث عبر الأجيال.

فوائد ومميزات الزيوت الطبيعية للشعر

تقوية بصيلات الشعر وتحد من التساقط.

منح الخصلات لمعاناً وملمساً حريرياً.

ترطيب فروة الرأس وعلاج الجفاف والقشرة.

تعزيز كثافة الشعر والحفاظ على مرونته.

وصفات من الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر

منذ القدم، اعتمدت النساء السعوديات على زيت السمسم وزيت السدر كأسرار جمالية تعكس العناية بالشعر بشكل طبيعي وصحي. هذان الزيتان شكّلا أساساً في وصفات تراثية متوارثة تهدف إلى تقوية الخصلات والحفاظ على لمعانها وكثافتها. إليك، طريقة استخدام هذه الزيوت:

زيت السمسم لتنعيم الشعر ومنحه اللمعان

سخّني كمية صغيرة من زيت السمسم على نار هادئة لبضع ثوانٍ فقط، حتى يصبح دافئاً من دون أن يفقد خصائصه.

دلّكي فروة الرأس بأطراف الأصابع لمدة 5 دقائق، ثم وزّعي الزيت على طول الشعر حتى الأطراف. غطّي الشعر بمنشفة دافئة واتركيه لمدة ساعة على الأقل قبل غسله بالشامبو.

الفائدة: ترطيب الشعر بعمق، وتعزيز نموّه، ومنحه لمعاناً حريرياً.

زيت السدر لتقوية الشعر وزيادة كثافته

امزجي ملعقتين من مسحوق السدر مع ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت السمسم حتى يتكوّن معجون زيتي متجانس.

وزّعي المزيج على فروة الرأس والشعر، واتركيه لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي.

الفائدة: تقوية جذور الشعر، وزيادة كثافته، ومنعه من التساقط والتقصف.

زيت السمسم والسدر للشعر المتعب

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت السمسم مع ملعقة كبيرة من زيت السدر وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، للحصول على خليط متجانس.

طبّقي الخليط على الشعر بالكامل، واتركيه 30 دقيقة قبل غسله.

الفائدة: إعادة الحيوية للشعر المتعب، وتغذية فروة الرأس، ومنح الخصلات قوة ولمعاناً مضاعفاً.

إلى ذلك، يمكن استخدام بضع قطرات من الزيوت كبديل للسيروم لزيادة اللمعان بعد التصفيف.

الجمال السعودي بين التراث والحداثة

في مناسبة اليوم الوطني السعودي، تحرص المرأة السعودية الاحتفاء بأصالتها وثقافتها الغنية. فالكحل، والحناء، وماء الورد، والزيوت الطبيعية ليست مجرد تفاصيل من الماضي، بل هي إرث جمالي متجدد تعتز به السعوديات حتى اليوم. وبينما تحرص المرأة العصرية على اعتماد أحدث تقنيات العناية بالبشرة والشعر، فإنها لا تزال تعود إلى وصفات الجدات وطقوسهن البسيطة لتجد فيها سرّ الجمال الأصيل.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج ، عليك استشارة طبيب مختص.