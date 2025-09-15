مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل إيمي برايمتايم 2025: لمسات جمالية ملهمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 01:01 مساءً - شهدت مدينة لوس أنجلوس الأميركية مساء أمس 14 سبتمبر، إقامة حفل جوائز إيمي برايمتايم 2025 emmy primetime، وذلك على مسرح Peacock Theater، وقد حضرته باقة من أهم نجوم ونجمات العالم، من بينها سكارليت جوهانسون وسيلينا غوميز. وكالعادة، غصت السجادة الحمراء للحفل بصيحات جمالية مميزة ولافتة اختارتها النجمات لإطلالاتهن، ومنها ما جاء ناعماً وكلاسيكياً ومنها ما كان لافتاً سواء لجهة المكياج أو لون الشعر أو حتى تسريحة الشعر.

في التالي، نرصد لك من "الخليج 365" أبرز أساليب مكياج وتسريحات شعر اعتمدتها النجمات في حفل جوائز إيمي برايمتايم 2025، شاهديها وشاركينا رأيك بها.

سيدني سويني بمكياج نيود بسيط مع تسريحة شعر مالس منسدل

اعتمدت سيدني سويني Sydney Sweeney في حفل إيمي برايمتايم 2025، أسلوباً شديد النعومة مع مكياج نيود بسيط ارتكز على بشرة موحّدة بلمسة خوخية مات ناعمة، مع إضاءة خفيفة على عظام الخد وجسر الأنف. وجاء مكياج العيون شبه خفي، حيث اكتفت بظل ترابي فاتح مع ماسكرا رقيقة أبرزت طبيعة رموشها. أما الشفاه فبدت ممتلئة وجذابة بلون نيود مخملي ناعم. وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر مالس منسدل بخط وسطي منحها طابعاً كلاسيكياً أنثوياً راقياً.

سيلينا غوميز بمكياج مشمشي مات ناعم وتسريحة ذيل حصان عالية

اختارت سيلينا غوميز Selena Gomez مكياجاً دافئاً بلمسة مشرقة، حيث ارتكز على تدرجات المشمشي المات التي وزعت على الجفون والخدود بتناغم واضح. أضافت أيلاينر رفيع زاد من سحب العين بشكل أنثوي، مع رموش كثيفة متوسطة الطول. أما الشفاه فجاءت بلون نيود مشمشي ساتاني ناعم. وأكملت إطلالتها بتسريحة ذيل حصان عالية مشدودة بإحكام مع غرة مسحوبة بالكامل إلى الخلف، لتمنحها مظهراً شبابياً حيوياً يتناسب مع إطلالتها العصرية.

جينا أورتيغا بمكياج عيون أزرق وشفاه داكنة مع تسريحة شعر فوضوية

أطلت جينا أورتيغا Jenna Ortega على السجادة الحمراء لحفل إيمي برايمتايم 2025 بواحدة من الإطلالات الأكثر جرأة في الحفل، حيث اعتمدت مكياج عيون أزرق لامعًا امتد على كامل الجفن العلوي مع دمج اللون الداكن على خط الرموش السفلي لإبراز عمق العين. أما الشفاه فجاءت بلون داكن قوي بين البرغندي والبني، ما خلق توازناً جريئاً مع مكياج العيون. بشرتها بدت مخملية مطفأة، من دون أي لمعة زائدة، مع لمسة بلاش برونزية على الخدود. أما الشعر، فجاء مرفوعاً بتسريحة شينيون منخفضة فوضوية مع خصل جانبية متروكة بحرية، ما عزز الطابع العصري غير التقليدي لإطلالتها.

مولي غوردن بمكياج نيود خفيف وتسريحة شعر ويفي منسدلة

فضّلت مولي غوردن Molly Gordon الإطلالة الهادئة، فاعتمدت مكياجاً محايداً خفيفاً ارتكز على بشرة طبيعية مشرقة، مع لمسة بلاشر خوخي خفيف على الوجنتين. اكتفت لعيناها بوضع ظل نيود فاتح وطبقة خفيفة من الماسكرا، فيما اختارت الشفاه بلون نيود شبه شفاف يعكس جمال ملامحها الطبيعية. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ويفي منسدل على الأكتاف بتموّجات ناعمة عكست العفوية والرقي في آن.

لاليزا مانوبان بمكياج مشرق والشفاه اللامعة مع تسريحة شعر مموج

خطفت لاليزا مانوبان Lalisa Manoban الأنظار بمكياج مشرق ركز على الرموش الجريئة الكثيفة التي منحت نظراتها قوة لافتة. أما الجفون فزُيّنت بظل ترابي ناعم، فيما اختارت الشفاه بتركيبة لامعة غلوسي بلون وردي فاتح جعلها تبدو ممتلئة وجذابة. بشرتها متوهجة بلمسة هايلايتر واضحة على الخدين. ونسّقت الإطلالة مع تسريحة شعر مموج منسدل بأسلوب كثيف ومنفوش قليلاً عكس جرأتها العصرية.

شارلوت لو بون بمكياج باستيل هادئ مع تسريحة الكعكة العالية

اعتمدت شارلوت لو بون Charlotte Le Bon إطلالة رومانسية حالمة مع مكياج باستيل هادئ بتدرجات برتقالية وخوخية على العيون والخدود، ما أضفى لمسة أنثوية ناعمة. الشفاه جاءت بلون باستيل برتقالي ساتاني ناعم، منحها مظهراً رقيقاً. أما الشعر فجاء مرفوعاً في كعكة عالية مشدودة ومرتبة مع فرق وسطي، لتزيد من فخامة الإطلالة وتسلط الضوء على ملامح وجهها.

سكارليت جوهانسون بمكياج اللامكياج وتسريحة شعر منسدل بأسلوب طبيعي

برزت سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson بجمالها الطبيعي من خلال اعتماد مكياج اللامكياج، حيث اكتفت بقاعدة خفيفة للبشرة مع لمسة بلاشر ناعمة وشفاه طبيعية بلون نيود وردي مات. أما العيون فجاءت بلا ظلال بارزة تقريباً، واكتفت بتحديد خفيف للرموش. واختارت تسريحة شعر منسدل بخصل طبيعية غير مصففة بإحكام، لتبدو إطلالتها عفوية وساحرة في الوقت نفسه.

ريتا أورا بمكياج سموكي دافئ مع تسريحة شينيون بالغرة المنسدلة

أطلت ريتا أورا Rita Ora بأسلوب درامي ناعم، حيث اعتمدت مكياج سموكي دافئاً بألوان برونزية وبنية دمجت على كامل العين مع لمسة لامعة خفيفة عند الزاوية الداخلية. الشفاه جاءت بلون نيود ترابي زاد من دفء الإطلالة. أما شعرها فاختارت له تسريحة شينيون منخفضة ناعمة مع غرة قصيرة منسدلة على الجبين وخصلات نازلة على جانبي الوجه الوجه، ما أضفى لمسة رومانسية أنيقة على أسلوبها.

لمسات جمالية ملهمة في حفل جوائز إيمي برايمتايم 2025

أثبتت إطلالات النجمات في حفل جوائز إيمي برايمتايم 2025 أن السجادة الحمراء لا تقتصر على الأزياء فحسب، بل هي ساحة لاستعراض أحدث صيحات المكياج وتسريحات الشعر. فقد تنوعت الخيارات بين المكياج النيود الطبيعي، الألوان الجريئة كالعيون الزرقاء، والشفاه الداكنة، مروراً بالتسريحات الكلاسيكية مثل الكعكة وذيل الحصان، وصولاً إلى الشعر المنسدل المموج أو الطبيعي. كلها إطلالات تعكس شخصية كل نجمة وتلهم النساء باختيارات جمالية متجددة تناسب مختلف المناسبات.