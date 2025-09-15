تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-09-2025

صعد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 1.1730، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما يعزز من تقدم الزوج على المدى القريب.

